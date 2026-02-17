Spontanansökan Innesäljare
Vi söker Innesäljare till en av våra kunder i Östergötland
Är du en driven och relationsskapande person som vill ta nästa steg inom försäljning?
Nu söker vi en innesäljare till en av våra kunder i Östergötland som befinner sig i en tillväxtfas.
Om rollen I rollen som innesäljare arbetar du proaktivt med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Du blir en del av ett engagerat säljteam där fokus ligger på långsiktiga kundrelationer och affärsmässighet.
Rollen innebär bland annat att prospektera och kontakta nya potentiella kunder, boka och genomföra möten både digitalt och via telefon. Du kommer att självständigt presentera produkter och lösningar utifrån kundens behov, samt ta fram och följa upp offerter samt bidra affärsdialoger.
Rollen passar dig som gillar att arbeta målinriktat, bygga din egen kundbas och utvecklas inom försäljning.
Vi söker dig som tidigare erfarenhet som innesäljare eller motsvarande, gärna med erfarenhet av B2B-försäljning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. God systemvana och B-körkort är också krav för att lyckas i rollen. Som person är du nyfiken, initiativtagande och trivs i en miljö där laganda och eget ansvar går hand i hand.
Ansök redan idag!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kunden är i dagsläget konfidentiell men du kommer att få veta mer under rekryteringsprocessen.
Skicka in din intresseanmälan via formuläret nedan genom att klicka på "Ansök" och registrera ditt CV. Detta för att vi ska kunna hantera din ansökan enligt GDPR.
Har du frågor om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarigt rekryteringsteam nedan;
Karolin Loström och nås på 0721-479236 eller på karolin.lostrom@unikresurs.se
Daniel Edqvist och nås på 0721-426923 eller på daniel.edqvist@unikresurs.se
Väl mött!
Karolin Loström 0721479236 Jobbnummer
