Spontanansökan - Embeddedutvecklare

Om möjligheterna
Är du embeddedutvecklare som vill ta nästa steg i karriären? Genom en spontanansökan till oss får du möjligheten att matchas mot spännande uppdrag hos några av Jönköpingsregionens mest innovativa teknikföretag - organisationer som söker din kompetens inom inbyggda system, programmering och produktutveckling.
Vi samarbetar med både etablerade industrikoncerner och snabbväxande teknikbolag. Projekten spänner över hela utvecklingskedjan - från kravställning och arkitektur till implementation, test och verifiering av mjukvara för inbyggda system.
Hos oss kan du arbeta med avancerad styrning, kommunikationsprotokoll, sensorteknik och realtidsprogrammering, ofta i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara. Oavsett om du vill fokusera på lågnivåprogrammering nära hårdvaran eller på systemintegration och test, har vi uppdrag som passar din kompetens och ambitionsnivå.
Exempel på möjliga roller:
• Embeddedutvecklare - programmering i C/C++, realtids- och RTOS-miljöer.
• Mjukvaruingenjör inbyggda system - utveckling, integration och test av styrsystem.
• Systemingenjör embedded - arkitektur, kravhantering och validering.
Vi söker dig som har erfarenhet av utveckling inom inbyggda system och trivs i en miljö där teknik, problemlösning och innovation står i centrum. Du har en stark analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för att skapa pålitliga och effektiva lösningar.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av programmering i C/C++ och Linux för inbyggda system.
Eftergymnasial teknisk utbildning (YH, högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande).
Förståelse för mikrokontrollers, realtidsoperativsystem och hårdvarunära utveckling.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap inom modellbaserad utveckling (t.ex. Simulink, MATLAB).
Erfarenhet av elektroniknära utveckling, t.ex. schemaläsning och gränssnitt mot sensorer.
B-körkort.
För vissa roller krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Vissa befattningar kan medföra krav på särskilt medborgarskap.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning. Vi gör jobbet - och matchar dig med roller som passar din profil.
För mer information om Framtiden, vänligen besök: https://www.framtiden.com/erfarenhetsrekrytering/
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre, flex
