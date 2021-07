Spelvärd/ Livedealer för Black-jack & Roulette sökes till världe - Healthforest AB - Kassapersonalsjobb i Göteborg

Healthforest AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg2021-07-072021-07-07Är du duktig på service och vill jobba utomlands? Sorteco söker nu dig som vill jobba i studio på malta som livedealer (Game Presenter). Om du vill jobba i en dynamisk miljö med kollegor från hela världen, är detta något för dig. I rollen som livedealer spenderar du större delen av din arbetsdag framför kameran för att leda spelet. Du interagerar med kasinots spelare som deltar via länk från surfplatta, dator eller mobil. Företaget hjälper dig att utveckla din presentationsteknik samt att hålla koll på många detaljer samtidigt.Utöver ett spännande jobb på Malta där ingen arbetsdag är den andra lik, kan kasino jobbet ge dig möjlighet att utvecklas på ett personligt plan. Från studion sänds det på 16 olika språk och över 40 olika nationaliteter jobbar på plats. Du kommer tala Svenska med kunderna/ spelarna men internt sker kommunikationen på engelska.Du behöver inte ha erfarenhet för att söka detta jobb, huvudsaken är att du kan vara representativ framför kameran. Och kunna flytta till Malta och jobba och bli en del av samhället där. Det bor och jobbar ca 3000 Svenskar permanent MaltaDu erbjudsFlygresa till Malta och boende för dina första tre veckor på MaltaPrestationsbaserad bonus utöver din månadslönBidrag till gym-kort3 veckors utbildning i The AcademyWorkshops inom områden som make-up, hälsosam livsstil och presentationsteknikEvolution Priviledge Card - Förmånskort som ger dig rabatt hos våra samarbetspartnersGratis taxi hem till din bostad när du jobbar nattshiftÖvergripande villkor23,500 euro per år i fast grundlönBonusar beroende på den spelupplevelse du gerGymkortBetald flygbiljettFörsta månaden gratis boendeTjänsten är på heltid med 6 månaders provanställningJobbet som livedealer/ spelvärd på kasinot kräver inga specifika förkunskaper. Du behöver dock tala Svenska flytande och behärska engelska för daglig konversation. De två första veckorna av din anställning spenderar du i "The Academy" där du får lära dig grunderna i Blackjack och Roulette samt hur man agerar framför kameran för att ge bästa spelupplevelse. Har du skådespelar / media erfarenhet är det ett stort plus. Många har tidigare jobbat utomlands som bartender innan de börjar sin karriär på Maltas och världens största kasino.Vi söker dig som är:Flytande i svenska språket och behärska engelska i tal för vardagsbrukDuktig på att kommunicera och att leverera service på hög nivåAnsvarstagande - både gentemot jobbet och dina kollegorEn flexibel teamplayer - det händer att shiften behöver ändras med kort varselProfessionel, mogen och med en naturlig förmåga att följa regler i jobbetEn person som trivs i en snabbrörlig och utvecklande arbetsmiljöMinst 18 år. Idealiskt är 18-33 årÖvrig informationTjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Sorteco och du anställs direkt hos arbetsgivaren. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.För att en ansökan skall vara komplett skall den innehålla ett CV på engelska, samt en film på dig själv som är mellan 1 - 1,5 minuter lång där du berättar något om dig själv och låtsas leda ett TV-program eller presenterar ett spel. Du kan ladda upp filmen ihop med ditt CV genom att klicka dig vidare i ansökan ( Obs filmen skall vara på svenska).Tips om hur du gör en bra filmHa fina kläder på dig, och har du hår så gärna en representativ frisyr. Är du tjej, så ha gärna en business-casual make-up. Du kan presentera dig själv samtidigt som du lägger upp spelkort på ett bord. Låtsas och använd fantasin, det viktiga är inte vad du säger utan hur du säger det.Information om företagetArbetsgivaren är en väletablerad leverantör till de flesta stora aktörer världen över inom online-spel, inklusive svenska spel och ATG. Bolaget grundades 2006 av två svenska killar och en britt med ambitionen att erbjuda upplevelsen från ett kasino i hemmamiljö med hjälp av avancerad teknik. Sedan dess har det introducerat ett flertal revolutionerande produkter och är idag den ledande aktören inom online-spel. Idag jobbar mer än 6000 personer i bolaget som har verksamhet på 12 marknader. Sedan 2015 är det även börsnoterat på Nasdaq Nordic Large Cap.(Du behöver inte ha ett CV färdigt vid ansökan, Det kan vi alltid komplettera med i efterhand. Det viktigaste är du söker innan tiden går ut. )Det tar ca 1 min att ansöka, filmen kan du komplettera med i efterhand. Om du har frågor gällande filmen, så ring oss gärna på0736701405eller maila: Info@sorteco.se Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-07Healthforest AB5852961