Specialpedagog till KAA-UngMalmö
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2025-09-23
Ref: 20252163
Vi på kommunala aktivitetsansvaret (KAA) söker en specialpedagog för ett vikariat på ett år. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att ge stöd och vägledning till ungdomar mellan 16-19 år.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog på KAA-Ung Malmö bidrar du med din kompetens i mötet med ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen.
I rollen ingår bland annat att:
•
Genomföra fördjupade kartläggningar inför studier (gymnasiet, folkhögskola, praktik m.m.)
•
Erbjuda stöd i studieteknik och vid behov hålla studieverkstad
•
Ge individuellt stöd inför skolstart och prövningar (grundskola, gymnasiet, komvux)
•
Ge råd och handledning kring NPF och IF
•
Samverka med aktörer som BUP, funktionsstödsförvaltningen och den centrala elevhälsan
•
Hantera avbrottsblanketter från skolor samt samordna övergångshandlingar för att underlätta ungdomars skolstarter
Arbetet sker i nära samverkan med ungdom, vårdnadshavare, kuratorer och studie- och yrkesvägledare samt övriga medarbetare på KAA.KvalifikationerKvalifikationer
•
Grundskollärar- eller gymnasielärarexamen samt påbyggnadsutbildning till specialpedagog
•
1-2 års arbetslivserfarenhet som specialpedagog
•
Erfarenhet av arbete med ungdomar
•
God digital kompetens
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med KAAs målgrupp
• Erfarenhet av samarbete i multikompetenta team
• Vana att ha arbetat med interna och externa aktörer utifrån ungdomars behov
Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Du har en god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta tillsammans i team med olika yrkeskategorier. Ditt förhållningssätt är relationellt, salutogent och inriktat mot att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du är flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer till ungdomar, vårdnadshavare och kollegor samt interna och externa samarbetspartners.
Om arbetsplatsen
KAA - Ung Malmö arbetar med ungdomar i åldrarna 16-19 år som omfattas av det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret. Vi vänder oss till Malmöbor som varken studerar eller har annan sysselsättning. Vårt uppdrag är att skapa möjligheter där det tidigare funnits hinder. Detta sker genom motiverande samtal, vägledning och individuellt anpassade insatser. Här finns en bredd av professioner med stort engagemang för ungdomars utveckling, exempelvis studie- och yrkesvägledare, kuratorer och specialpedagoger. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap med stort kollegialt stöd. Du får också chansen att vara med att forma unga människors framtidsval och på så vis skapa en mer inkluderande och hållbar stad.
Vill du veta mer? Besök: Stöd för dig 16-19 år - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: 1 års vikariat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, men tillsättning sker först efter sista ansökningsdatum.Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Besnik Ismajli besnik.ismajli@malmo.se 0704-583 058 Jobbnummer
9521535