Specialpedagog, Team Öster
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi söker en engagerad Specialpedagog till våra förskolor!
Vill du vara med och skapa en förskola där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar - Hos oss står relationer, delaktighet och barns perspektiv i centrum - och nu söker vi dig som vill vara en viktig del av detta arbete.
Vi tror på:
• Barnet i centrum - varje barn är en aktiv medskapare i sin egen lärprocess.
• Livslångt lärande - vi väcker nyfikenhet och lärlust genom lek, utforskande och kreativitet.
• Utvecklande lärmiljöer - miljöer som är tillgängliga, inspirerande och utmanande.
• Kollegiala reflektioner - vi utvecklar undervisningen tillsammans genom reflektion och delat lärande.
Om våra förskolor:
Vi är Varbergs största geografiska team som sträcker sig från Sibbarp i söder till Kungsäter i norr, teamet består av tio förskolor:
Sibbarps, Sunnanäng, Stenen, Göthrik, Ekebo, Rolfstorp, Skällinge, Valinge, Lindberg och Kung Karls förskolor
Tillsammans har vi cirka 550 barn inskrivna i verksamheten.
Organisationen leds av en rektor, fem biträdande rektorer, två utvecklingspedagoger och en specialpedagog, vi arbetar nära tillsammans för att skapa en likvärdig och kvalitativ utbildning för alla barn och vi behöver nu utöka med ytterligare en specialpedagog.
Som specialpedagog hos oss blir du en del av ett etablerat nätverk för specialpedagoger, där erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande står i fokus
Dina arbetsuppgifter
* Handleda och stödja pedagoger i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
* Bidra till utveckling av metoder och förhållningssätt på individ-, grupp- och organisationsnivå.
* Genomföra pedagogiska kartläggningar och upprätta handlingsplaner.
* Följa upp och utvärdera insatser tillsammans med pedagogisk personal.
* Samverka med rektor, utvecklingspedagog och externa aktörer.
* Bidra till utbildningsinsatser och kollegialt lärande.
Specialpedagogik i förskolan handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla barn. Som specialpedagog hos oss är du ett stöd för rektor, biträdande rektor, utvecklingspedagog och pedagoger i arbetet med att möta varje barns behov. Du bidrar till att identifiera, analysera och undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå.
Ditt arbete är främjande och förebyggande, med fokus på att följa upp och utvärdera insatser i nära samverkan med berörda. Du handleder pedagoger, genomför pedagogiska kartläggningar och bidrar till att utveckla inkluderande lärmiljöer.
Vi arbetar utifrån ett relationellt perspektiv där varje barn blir sett, bekräftat och får det stöd som behövs för att utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad specialpedagog med erfarenhet från förskola.
* Har ett relationellt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
* Trivs med att samarbeta och bidra till kollegialt lärande.
* Har god förmåga att dokumentera, analysera och kommunicera pedagogiska insatser.
* Har körkort och tillgång till bil
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317704". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Annalina Nilsson 0766-10 75 33 Jobbnummer
9840190