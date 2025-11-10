Specialpedagog med lärarlegitimation
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
HJÄRUPS OCH TOTTARPS SKOLA
Hjärups skola och Tottarps skola har en gemensam skolledning och elevhälsa.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Brinner du för elevhälsa, specialpedagoguppgifter, arbete med elever, är kreativ och prestigelös? Då kan vi ha en tjänst som passar dig.
Hjärups skola söker nu en specialpedagog till vårt spec-team. Teamet är en kreativ grupp med både speciallärare och specialpedagog. Vi arbetar strategiskt för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Teamet arbetar nära varandra och har ett gott samarbete. De utvecklar hela tiden sitt arbete med eleverna och i teamet. Skolan arbetar t ex med intensivundervisning för eleven, periodstöd, och strategiskt förebyggande arbete. Skolan har också en särskild undervisningslokal-Guldkornet som är nära knutet till vårt spec-team. Teamet innehar specialistkompetens inom matematik och svenska och kan därmed avgöra vem som ska ge vilket särskilt stöd, beroende på elevs behov i F-6.
Vi söker dig som är specialpedagog som har lärarlegitimation, är van att skriva pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram. Vi vill också att du kan handleda pedagoger och samverka med vårdnadshavare. Din kommunikativa och sociala förmåga är viktig och att du är öppen för att arbetsuppgifter och situationer ibland snabbt är föränderliga.
Alla i spec-teamet ingår i Elevhälsoteamet och samverkar i förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete. Skolan har ett Trygghetsteam som arbetar förebyggande. Trygghetsteamet kartlägger tillsammans med elever och lyfter fram utvecklingsområden tillsammans till Plan mot kränkande behandling och det förebyggande arbetet i elevhälsoteamet. I elevhälsoteamet ingår även rektor, bitr. rektor, skolpsykolog, skolkurator, socialpedagoger och skolsköterska.
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog även har vana att arbeta med elever. Vi är flexibla och ibland måste vi stötta varandra för elevernas bästa, varför prestigelöshet är en viktig egenskap. Vi ser gärna att du arbetat på en större skola och är van vid specialpedagogiska uppgifter.Kvalifikationer
* Utbildad specialpedagog med lärarlegitimation
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Hjärups skola/Tottarps skola Kontakt
Rektor
Karin Servin Karlsson karin.karlsson@staffanstorp.se 046-251512 Jobbnummer
