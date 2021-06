Specialpedagog/lärare till Påarps skola - Helsingborgs kommun - Speciallärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Speciallärarjobb / Helsingborg2021-06-30Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenVill du hjälpa oss att sätta Påarp på kartan och se till att våra elever får möjlighet att bli sitt bästa jag? Här har du chansen att delta i vår breda satsning att fortsätta skapa positiva förutsättningar för våra elever. Strax utanför Helsingborg hittar du Påarps skola, en F-9 skola med cirka 420 elever. Skolan är belägen i ett lummigt grönområde mitt i byn och förmedlar känslan av en liten skola i stort format. Hos oss möter du lyhörda kollegor i en naturlig delarkultur där du blir ett viktigt bidrag till en skola i utveckling. Vi arbetar för att skapa plats och utrymme för alla barn och elever att växa. Genom vår pedagogik och vårt förhållningssätt strävar vi efter att utveckla elevens förmåga att ta ansvar för sin egen undervisning.2021-06-30Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga och locka fram lust till kreativitet, nyfikenhet och lärande! Att få varje elev att växa och lyckas stimulerar dig.Du kommer att arbeta med elever som har NPF problematik. Du arbetar i ett professionellt arbetslag med hög kompetens. Arbetet är en till en med elev samt i särskild undervisningsgrupp.Vi söker dig som är legitimerad lärare och/eller behörig specialpedagog. Du har förmåga att se till såväl den enskilda elevens behov som till gruppens möjligheter - din elevsyn är inkluderande. Utifrån din erfarenhet och tydliga ledarskap formar du en trygg och inspirerande lärande miljö.Din förmåga till samspel är mycket god och i samarbete med kollegor och föräldrar skapar du bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Du drivs av att utveckla elever, dig själv och verksamheten du arbetar i. Kollegialt lärande ser du som en framgångsfaktor samt att våga prova nytt och att dela med dig både av bra och mindre bra erfarenheter.Du har erfarenhet av och kunskap om pedagogisk kartläggning samt handledning. Du är väl förankrad i gällande styrdokument och är uppdaterad kring forskning inom området. Digitala verktyg är naturliga arbetsverktyg för dig.Vi ser framemot att jobba med dig som gärna bjuder på dig själv, vågar tänka nytt och har hjärtat och fokus på eleverna!Välkommen med din ansökan!Övrig informationSista dag att ansöka är 9 juli 2021Anställningsform: FerieanställningOmfattning: 75-100%Tillträdesdatum: 9 augusti 2021Varaktighet: Tidsbegränsad tom juni 2022Antal tjänster: 2I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-09