Specialpedagog åk 6-9 till Värner Rydénskolan - Malmö kommun - Speciallärarjobb i Malmö

Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö2020-08-26Ref: 20201891 ArbetsuppgifterNu söker vi en specialpedagog till Värner Rydénskolan till årskurs 6-9. Vi söker dig med stort engagemang, driv och tro på att varje elev bär på möjligheten att lyckas. Hos oss får du arbeta med nyfikna, kreativa och motiverade elever med hög lust att lära. Vi bygger elevernas lärande på en stabil grund av trygghet och goda relationer.Inför nästa läsår planerar vi nu utvecklingsarbete kring studiero, extra anpassningar och likvärdig undervisning med hög kvalitet. En viktig del i ditt uppdrag blir att stötta verksamhetens olika nivåer att utveckla en god lärmiljö och lärarnas arbete med extra anpassningar.Som specialpedagog arbetar du på organisations-, grupp - och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever och grupper. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. I ditt uppdrag som specialpedagogen genomför utbildning för och handledning av medarbetare samt är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Som specialpedagog medverkar du i verksamhets- och metodutveckling i vårt arbete på väg mot varje elevs bästa skola!2020-08-26Du som söker har en specialpedagogexamen med en grundskollärarutbildning i botten. Har du tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog är det meriterande.Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du har en god vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg.Om arbetsplatsenVärner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9-skola med ca 500 elever. Vi är en resursstark och välorganiserad skola med ett tydligt fokus på vårt uppdrag och våra resultat. Vi bygger vår verksamhet på gemensamt ansvar, delaktighet, samarbete och konstruktiv kommunikation. Här finns ett väl fungerande utvecklingsarbete med inarbetade rutiner för gemensam planering och resultatuppföljning, kollektivt lärande och elevhälsoarbete i arbetslagen.Våra elever är motiverade, kreativa och nyfikna på att förstå sin omvärld. Ett språkutvecklande och digitalt arbetssätt är basen för all undervisning där studiebesök, upplevelser och delaktighet är viktiga ingredienser i vår strävan att bli varje elevs bästa skola.På Värner Rydénskolan tar vi tillsammans ansvar för att vår skola är en bra plats att vara på - för elever, vårdnadshavare och kollegor.Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka.Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: 100%Antal tjänster: 1Tillträde: Enligt överenskommelseInför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-08Malmö kommun5334235