Vi söker 1 specialpedagog till våra rektorsområden i kommunen, Ilsbo skola och Arthur Engbergs skola i Hassela.
Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, skolkurator, och skolpsykolog. Elevhälsoteamet leds av skolans rektor. Vi arbetar aktivt med skolutveckling och kollegialt lärande för ökad måluppfyllelse. Våra strategier är ledarskap, tillgänglig lärmiljö och heldagslärande.
Ditt uppdrag
Som specialpedagog är du en kvalificerad samtalspartner till rektor, arbetslag och enskilda pedagoger i specialpedagogiska frågor. Ditt arbete riktar sig mot ett främjande och förebyggande arbete för individ, grupp och organisation. Du deltar vid elevhälsomöten (EHM) och är en del av skolans elevhälsoteam (EHT). Du genomför utredningar kring behov av särskilt stöd samt är ett stöd i utarbetandet och uppföljningen av åtgärdsprogram. Genom handledning bidrar du med fördjupad kunskap som gör att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas. Du är uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning och litteratur för att delge verksamheten. Förutom det förebyggande och främjande arbetet mot generella anpassningar gör du också Specialpedagogiska insatser i klassrummet för och med elever, t.ex. kartläggningar. Du deltar i nätverk med kollegor inom kommunen för erfarenhetsbyte och kollegialt lärande. Du samverkar med andra aktörer och institutioner, t.ex. BUP, HAB.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen som specialpedagog. Tidigare erfarenhet som specialpedagog i grundskolan är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och lösningsfokuserad. Du har en inställning om att det specialpedagogiska arbetet ska sträva mot ett främjande och förebyggande arbete mot grupp och organisation mer än ett åtgärdande arbete på individnivå. Du är tydlig i ditt ledarskap men har också en god förmåga att skapa goda relationer. Att skapa positiva möten med elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för oss och för dig. Du är en central person i organisationen, vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ.Övrig information
Inför eventuellt intervju medtas aktuellt belastningsregister. Vi erbjuder våra medarbetare 2000 kr i friskvårdsbidrag och möjligheten till semesterväxling. Urval och kontakt sker löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
