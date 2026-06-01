Speciallärare till Lorensbergaskolan 7-9
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Vi söker en legitimerad speciallärare till Lorensbergaskolan 7-9
Arbetsplatsen
Lorensbergaskolan är en dynamisk högstadieskola med ca 430 elever och en personalstyrka på ca 60 engagerade medarbetare. Vi är stolta över vår mångfald, där både personal och elever har rötter i världens alla hörn, vilket berikar vår vardag och skapar en internationell atmosfär.
Som lärare hos oss ingår du i ett av våra tre årskurslag. Här möts du av hög kompetens, lång erfarenhet och en stark vilja att tillsammans skapa de bästa skolan för varje elev som går där.
Som speciallärare hos oss har du en varierad och ansvarsfull vardag. Du arbetar både nära eleverna och strategiskt tillsammans med kollegor och ledning. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Undervisning: Du möter elever i både mindre grupper och i klassrummet, med fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Dokumentation & Analys: Du ansvarar för att genomföra kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram som faktiskt gör skillnad i elevens vardag.
Elevhälsa: Som en viktig del av vårt Elevhälsoteam (EHT) bidrar du med ditt pedagogiska perspektiv för att främja hälsa och lärande på hela skolan.
Pedagogisk utveckling: Du är en drivande kraft i att skapa och utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övrig personal.
Samarbete: Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för planering, utförande och dokumentation av elevernas lärande.
Mentorskap: Du har en viktig roll som mentor, där du följer och stödjer ett antal elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med behörighet för högstadieåldern. Du har en trygg pedagogisk grund och ser ett nära samarbete med kollegor som en självklar förutsättning för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Är en trygg ledare: Du utövar ett tydligt ledarskap i klassrummet med fokus på struktur, klara mål och synliga resultat.
Är relationsskapande: Du har en genuint positiv människosyn och en naturlig förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Har god konflikthanteringsförmåga: Du arbetar proaktivt för att förebygga konflikter och har förmågan att lösa dem på ett konstruktivt och professionellt sätt.
Är lyhörd och flexibel: Du är lyhörd för elevernas individuella behov och har förmågan att anpassa din undervisning och ditt förhållningssätt efter situationen.
Är noggrann och engagerad: Du är strukturerad i ditt arbete och tycker att det är genuint roligt och stimulerande att arbeta med ungdomar i högstadieåldern.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-08-10
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Chef:
Madelene Goldmann, rektor 0240-862 68
Anna Axelsson, bitr. rektor 0240-864 19
Arbetstagarorganisation:
Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 260619.
Intervjuer sker löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
https://www.ludvika.se/
771 42 LUDVIKA
