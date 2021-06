Speciallärare/specialpedagog till Frestaskolan - Lärandegruppen i Sverige AB - Speciallärarjobb i Upplands Väsby

Prenumerera på nya jobb hos Lärandegruppen i Sverige AB

Lärandegruppen i Sverige AB / Speciallärarjobb / Upplands Väsby2021-06-30Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige ABLärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB (före detta Magnetica Education AB) är en del av Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, The Learning Lab AB som driver Skapaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.Inom koncernen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.Lärande erbjuder idag förskolor och grundskolor i Upplands Väsby. Läs mer om våra skolor på https://www.magnetica.se/ Om FrestaskolanLäs mer om vår skola på https://www.magnetica.se/grundskolor/frestaskolan Arbetsbeskrivning - Uppdraget som speciallärare/specialpedagogPå Magnetica Education och Frestaskolan är du delaktig i att skapa förutsättningar för lärande och handleder pedagoger och elever mot målen för verksamheten.Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ, är van att överblicka och ta tag i det som behöver göras och arbetar alltid med elevernas bästa i fokus. Vi sätter stort värde vid god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med EHT-teamet och pedagogerna, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven och dess vårdnadshavare.[Som speciallärare/specialpedagog kommer du främst arbeta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. I nära samarbete med elevhälsoteamet stödjer du pedagoger i situationer där behov av ett utökat stöd finns kring elever. Du kommer att arbeta med att initiera, utreda, dokumentera, genomföra och följa upp arbetet kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Vi vill att du ska kunna erbjuda strategier och verktyg för att öka elevernas förutsättningar att nå målen.][Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ, är van att överblicka och ta tag i det som behöver göras. Du arbetar alltid med elevernas bästa i fokus och är trygg i arbetet med den dokumentationen som krävs. ]2021-06-30Du är legitimerad speciallärare eller specialpedagog med inriktning mot elever F-6. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som en del av EHT-teamet.Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som speciallärare/specialpedagog och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning och stöd så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.[Du är självständig i ditt arbete utan att vara främmande för samarbete.]Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.Intervjuer kommer att ske löpande så att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Välkommen med din ansökan.Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 16 augusti 2021 TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-30Lärandegruppen i Sverige AB5838621