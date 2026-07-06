Speciallärare IV
Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag / Gymnasielärarjobb / Sollentuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sollentuna
2026-07-06
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Vi söker legitimerad speciallärare till oss på Häggviks gymnasium. Hos oss får du möjlighet att arbeta i små och resurstäta undervisningsgrupper med eleven i fokus. Våra verksamheter drivs med hög kvalitet och kännetecknas av ständig utveckling. Vi lägger stort fokus vid kontinuerlig kompetensutveckling för att främja lärande. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga läraruppgifter. Du kommer att bedriva undervisning på anpassade gymnasiet med inriktning ämnesområden.
Vår arbetsplats erbjuder dig en trygg och välkomnande miljö, där medarbetarnas höga kompetens och stora engagemang främjar elevernas utveckling. Du kommer till en miljö som är tillåtande, utmanande och kreativ. Vi är på väg in i en ny digital era och erbjuder goda förutsättningar för behovsanpassat lärande. Som speciallärare kommer du dels att arbeta med undervisning tillsammans med resurspedagoger och dels ha huvudansvar för mentorskap i din undervisningsgrupp. Undervisningen sker i små undervisningsgrupper, utifrån elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt samt sociala förutsättningar. Vi arbetar med en tydliggörande, strukturerad och förutsägbar pedagogik, i syfte att skapa både trygghet och lust att lära. Med kompetenta och engagerade pedagoger baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar.
Din bakgrund För att du ska trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, driven och nyfiken, med en stor vilja att fortsätta utvecklas. Du ser utmaningar som möjligheter snarare än problem och du har ett stort engagemang för vår elevgrupp. Du tror också på alla elevers rätt att utvecklas så långt det är möjligt.
Förväntningar
Du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation såsom pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram mm. Du är prestigelös och tror på samarbete. För dig är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer till både ledning, kollegor, vårdnadshavare och elever. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet. Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Du är legitimerad speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning.
Du har erfarenhet och dokumenterade erfarenheter av att undervisa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten Varaktighet: Tillsvidareanställning
Omfattning: sysselsättningsgrad 100 %
Arbetstid: måndag-fredag, rullande schema
Lön: individuell lön
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 2026-08-02. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta Anneli Karlsson, Bitr. Rektor, 076-847 42 19.
Fackliga kontaktpersoner: Margaretha Fors, 070-783 78 13, Sveriges Lärare
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025730-2088391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag
(org.nr 556471-5729), https://jobb.up.se
Häggviksvägen 4 (visa karta
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191 50 SOLLENTUNA Arbetsplats
Utvecklingspedagogik Jobbnummer
9994492