Speciallärare, Håstensskolan
2026-03-19
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Håstensskolan är just nu en skola för årskurs 6-9 men kommer i framtiden att bli en F-9 skola. Skolan ligger i Varbergs tätort och på ett område där det är nära till kommunens stora idrottsanläggningar och en nybyggd fritidsgård. Vi är i dagsläget en skola med ca 430 elever.
Håstensskolan har från höstterminen 2025 flyttat in i en helt ny skolbyggnad, vilket är ett stort lyft för elever, lärare och annan personal. Den nya skolan är byggd som en F-9 skola, samt för anpassad grundskola. I höst kommer vi att vara ca 720 elever i årskurserna 2-9, samt ca 90 elever inom ramen för anpassad grundskola.
Du kommer att arbeta direkt med elever i årskurs 6-9 som behöver stöd och stimulans, både enskilt, i grupp och i klass, du bidrar till att elever når så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån sin kapacitet. Du använder då specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.
Du kan komma genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag där du stöttar lärarna i deras arbete.
Du är en del av vårt elevhälsoteam och kommer också ha ett tätt samarbete med skolans olika arbetslag. Du har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever, vårdnadshavare och pedagoger. Som speciallärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du tillsammans med dina kollegor utformar en trygg lärmiljö med elevernas bästa i fokus.
Som medarbetare i Varbergs kommun har du även tillgång till förmåner som rabatterat pendelkort, friskvårdsbidrag, personalförening och möjlighet till förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
* Utbildad speciallärare med inriktning matematik.
* Har erfarenhet av undervisning som speciallärare.
Som person är du trygg, stabil och positiv. Du är lugn och lyhörd i ditt bemötande och bygger förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du har lätt för att samverka med andra och arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där nytänkande uppmuntras och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål.
För att säkerställa kvalitet i processer planerar, organiserar och prioriterar du effektivt. Du är också kommunikativ och kan förmedla information tydligt och pedagogiskt, anpassad efter mottagare och situation.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311456".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Jacob Grapengiesser 070-8314722
9806155