Speciallärare, Håstens anpassade grundskola
2025-09-30
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir verklighet är Håstens anpassade grundskola - en del av den helt nybyggda Håstenskolan. Här finns 13 klasser inom anpassad grundskola för årskurs 1-9 samt tre fritidsavdelningar. Eleverna har sin egen skolmiljö, men är samtidigt en del av en större 2-9-skola, vilket ger tillgång till moderna lokaler, gemensamma resurser och en bred skolgemenskap.
Som speciallärare blir du en del av ett engagerat arbetslag med lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Hos oss sker lärandet alltid utifrån ett individuellt perspektiv och ofta i grupp, eftersom kommunikation är grunden för utveckling.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta i den anpassade grundskolan. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga och har förmåga att kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett positivt sätt och skapa goda relationer.
Som speciallärare hos oss kommer du just nu att arbeta som klasslärare för elever som läser inriktning ämnen inom anpassad grundskolas läroplan.Kvalifikationer
Speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Behörig att undervisa inom både ämnen och ämnesområden inom anpassad grundskola.
Erfarenhet med arbete av att skapa tillgängliga lärmiljöer samt erfarenhet av IF och NPF.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
