Speciallärare
i Ur och Skur Skolan Skattkammarön Ek. För. / Speciallärarjobb / Norrköping Visa alla speciallärarjobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos i Ur och Skur Skolan Skattkammarön Ek. För. i Norrköping
I Ur och Skurskolan Skattkammarön är en utomhusskola i Norrköping som startade 2006. Vi har en varm skolatmosfär där vår profil är utomhuspedagogik. Undervisningen är baserad på I Ur och Skur och Friluftsfrämjandets unika pedagogik. Närheten till natur och vatten ger stora möjligheter till att bedriva undervisning utanför skolsalen. Nära oss ligger också både Stadium Arena, ishallen och bibliotek, vilket vi ofta drar nytta av.
Skolan är belägen bredvid SMHI, mitt i den växande stadsdelen Sandtorp, med bra förbindelser till centrala Norrköping.
Vi har 145 elever i klasserna F-9. Undervisningsgrupperna består av 12-18 elever. Vi har ett öppet och hjälpsamt kollegium där teamkänsla och samarbete står i fokus.
Vi söker en engagerad speciallärare som vill bli en del av vårt team på mellanstadiet och högstadiet - gärna med passion för natur och utomhuspedagogik!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som speciallärare på Skattkammarön ansvarar du för skolans insatser för de elever på mellan och högstadiet som har utmaningar i sitt lärande. Du kommer att arbeta nära elever, lärare, föräldrar och elevhälsoteam för att skapa en inkluderande lärmiljö. Du samarbetar även med andra kollegor kring elevens kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med dina idéer och erfarenhet. Som speciallärare har även ansvar för dokumentation av stödinsatser och uppföljning av åtgärdsprogram. Du är även delaktiga i elevhälsoteamets uppföljnings- och analysarbete för utveckling av skolans arbete för att få fler elever att nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare för åk 7-9 eller åk 4-9 och har erfarenhet att undervisa i dessa årskurser. Som person är du en naturlig ledare som skapar engagemang och delaktighet runt omkring dig. Det är av stor betydelse att du lätt skapar kontakter och underhåller relationer med elever och kollegor. Vidare ser vi även att du är driven och uthållig i att sträva mot uppsatta mål trots utmaningar längs vägen.
Du har dokumenterad och god kompetens inom ledarskap. Du har erfarenhet av ledarroller oavsett om det är inom skolan eller utanför skolan.
Vill du vara med och göra skillnad i en skola där elevernas nyfikenhet, kreativitet och lärande står i centrum? Trivs du med att arbeta ämnesövergripande och ser möjligheter att tillsammans med dina kolleger flytta klassrummet ut i naturen? Då är det dig vi söker!
Du söker tjänsten genom att skicka in din ansökan till intresseanmalan@skattkammaron.com
senast den 21 januari. Märk ansökan: Speciallärare. Urval sker löpande.
Skattkammarön har kollektivavtal med Sveriges lärare vilken bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Facklig företrädare Julia Pettersson 011-171960
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträdesdatum: snarast.
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum 21 januari
Kontakt: rektor Susanne Ekman 011-171960. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: intresseanmalan@skattkammaron.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare i Ur och Skur Skolan Skattkammarön Ek. För.
Folkborgsvägen 1 Hu (visa karta
)
603 80 NORRKÖPING Arbetsplats
i Ur & Skur Skolan Skattkammarön Ek Jobbnummer
9661247