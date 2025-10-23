Speciallärare
2025-10-23
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sotenäs Kommun, Utbildningsförvaltningen i Sotenäs
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Nu söker vi en speciallärare till Hunnebostrands och Bovallstrands skolor -två naturnära skolor som tillsammans skapar trygga, kreativa och lärorika miljöer för elever i de yngre åldrarna.
Båda skolorna präglas av ett nära samarbete, stark gemenskap och stort engagemang från personalen. Genom ett tvålärarsystem och kopplade resurser i undervisningen ges goda möjligheter till individanpassning, delaktighet och stöd i elevernas lärande.
Hunnebostrands skola är en F-6-skola med cirka 180 elever. Närheten till hav, skog och land ger goda möjligheter till utomhuspedagogik och miljöinriktat arbete inom ramen för Grön Flagg. Bovallstrands skola är en liten F-3-skola med cirka 40 elever. Den erfarna personalen arbetar i en miljö som uppmuntrar kreativitet, nyfikenhet och ansvar, och fritidsverksamheten samverkar nära den ordinarie undervisningen.
Som speciallärare på våra skolor arbetar du tillsammans med elever, pedagoger och elevhälsoteam för att skapa inkluderande lärmiljöer. Du bidrar med specialpedagogisk kompetens i det främjande och förebyggande arbetet och stödjer både elever och kollegor i att utveckla undervisningen utifrån varje elevs behov.
Tillsammans med våra engagerade medarbetare är du med och ger eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas - och att bli sitt allra bästa jag.Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Hunnebostrands- och Bovallstrands skola kommer du att arbeta med elever som behöver extra stöd och anpassningar för att nå kunskapskraven. Ditt uppdrag är att skapa en inkluderande och positiv lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och trivas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Planera, genomföra och följa upp undervisning i olika ämnen för elever i årskurs F-6.
- Anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Detta inbegriper också ett intresse för digitala verktyg i undervisningen.
- Samarbeta med kollegor, specialpedagoger och övrig personal för att skapa en helhetssyn kring elevens lärande.
Handleda och stötta kollegor i det specialpedagogiska arbetet,
Bidra till skolornas utvecklingsarbete för ökad delaktighet, måluppfyllelse och lärandeglädje.Kvalifikationer
- Legitimerad speciallärare med behörighet att undervisa i årskurs F-6
- Erfarenhet av arbete med elever som behöver särskilt stöd är meriterande.
- God samarbetsförmåga och flexibilitet, där du anpassar ditt bemötande och kommunikation med eleverna utifrån deras behov och har förmåga att hjälpa eleverna att se sina personliga framsteg.
För att du skall trivas hos oss tror vi att du har dessa egenskaper:
- Som person är du lugn, stabil och har förmågan att skapa en trygg och inspirerande miljö för alla elever.
- Du skapar goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Du drivs framåt av arbetet du gör och har ett lojalt förhållningssätt till gemensamma uppsatta mål.
- Du bidrar med idéer, nya tankesätt och förslag till utveckling.
Vi är en arbetsplats där glädje och skratt är en viktigt del utav vår vardag!
Stämmer beskrivningen in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/99".
