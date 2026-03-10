Speciallärara/Specialpedagog
2026-03-10
Beskriv din skola här:
Tegnérskolan i Karlshamn är en personlig högstadieskola med 203 elever läsåret 2025-2026. Skolan har nya fina lokaler och ligger i en vacker miljö på Strömmaområdet med närhet till Kreativum och Sparbanken Arena.
Som speciallärare/specialpedagog hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan. På Tegnérskolan arbetar vi med fokus på en kvalitativ undervisning, trygghet och studiero. Vi erbjuder idrottsprofilerna ishockey, konståkning, fotboll och innebandy. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Du är drivande i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och handleder både lärare och elevassistenter. Som speciallärare/specialpedagog hos oss förväntas du arbeta efter skolans rutiner gällande dokumentation och uppföljning kopplat till elever i behov av särskilt stöd.
I ditt uppdrag som speciallärare/specialpedagog kommer du att tilldelas tydliga ansvarsområden i verksamheten som innebär planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Du kommer arbeta med elever i behov av stöd både enskilt och i grupp. Du har god erfarenhet av arbete med NPF-elever och tillgänglighets modellen. Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam, där det förväntas att du bidrar med din kompetens till både elever och kollegor. Du förväntas ha kompetens och erfarenhet att genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill möta och nå fram till elever i behov av stöd och få dem intresserade av att fortsätta utforska och lära. Vi tänker kreativt och nytt tillsammans för att ge de bästa förutsättningarna för alla våra elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Vi söker dig som:
Har god kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
Har de verktyg som behövs för att kunna möta elever, vårdnadshavare och pedagoger på ett kommunikativt och förtroendeingivande sätt.
Har ett coachande förhållningssätt samt är strukturerad och flexibel.
Arbetar långsiktigt, sätter upp mål, provar och utvärderar tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation i svenska och engelska. För att erbjudas en tillsvidareanställning så krävs speciallärare examen.
Du har erfarenhet av arbete med språk- läs- och skrivutveckling på grundskola.
Examen från specialpedagogiska programmet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290)
Strömmavägen 28
)
374 32 KARLSHAMN
Edukatus Alliance
