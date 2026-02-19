Specialistutbildad undersköterska inom demens
2026-02-19
Hemvårdsområde 1 är en del av äldreomsorgen och innefattar grupperna Grangärdet, Nyestan och Högelid. Här arbetar 25 medarbetare med att ge bästa möjliga stöd till våra boende!
Nu söker vi en specialistutbildad undersköterska inom demens där du ingår i verksamhetens baspersonal, men har vissa särskilda uppdrag. Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse.
Är du en positiv, flexibel och lyhörd lagspelare som brinner för att göra skillnad, kan du vara den vi söker!
Grunduppdraget innehåller uppgifter såsom personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter i form av bland annat venprovtagningar och omfattande såromläggningar samt service och vardagssysslor. Arbetet är till stor del självständigt men även dubbelbemanningar förekommer. Du rör dig bland både villaområden och lägenheter inom ett centralt område och transportmedel kan vara både cykel och bil. Vi arbetar med kontaktmannaskap och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att själv utvecklas och samtidigt vara en del i verksamhetens utveckling.
I det särskilda uppdraget som specialistutbildad undersköterska inom demens ska du, utifrån en helhetssyn vara en reflekterande praktiker som har ett medvetet och professionellt förhållningssätt med kunskaper inom demensområdet som grund. Dina främsta uppgifter är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida ett personcentrerat och situationsanpassat förhållningssätt som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. I arbetet är samverkan med andra professioner viktig.
Ditt särskilda uppdrag på verksamhetsnivå innebär exempelvis också att:
• vara länken mellan ledningsteamet och medarbetare i värdegrundsarbetet
• planera och utveckla det pedagogiska arbetet i samverkan med ledningsteamet och dess olika professioner
• vara aktiv i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete
• handleda och vägleda kollegor i vardagsarbetet utifrån ett aktiverande förhållningssätt
• stödja kollegor i att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom, BPSD
• tillsammans med dokumentationsombud stödja kollegor vid social dokumentation
• ge stöd till kontaktpersonalens uppdrag, från målformulering till utvärdering i genomförandeplanen
• lyfta fram, tillvarata och uppmuntra arbetsgruppens styrkor och kompetens
• vara en resurs för att inhämta och sprida ny kunskap om professionellt bemötande inom demensområdet, omvärldsbevakare
• arbeta för att arbetsgruppen har ett reflekterande och salutogent förhållningssätt
• i samråd med enhetschef, ta uppdrag enligt punkterna ovan på andra avdelningar och i andra verksamheter
• samverka med andra specialistutbildade undersköterskor och stödpedagoger
Vi utgår från Björkgården i centrala Mariestad och arbetar utifrån ett 7-veckorsschema med tjänstgöring på dag- och kvällstid och du tjänstgör även tre av sju helger. I schemat ingår även resurspass för att täcka upp vid frånvaro på annat arbetsställe.Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomgått Vård- och omsorgsprogrammet med yrkesbevis för undersköterska samt yrkeshögskoleexamen för demensspecialiserad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha arbetslivserfarenhet från hemvården.
Vi söker dig som genom ditt inspirerande och positiva förhållningssätt bidrar till en god gemenskap och glädje hos såväl de boende som hos dina kollegor. Du har också en förmåga att lära ut dina kunskaper inom demens på ett pedagogiskt och motiverande vis. I uppdraget behöver du vara flexibel med god samarbetsförmåga och ser utvecklings- och förbättringsarbete som en naturlig ingrediens i rollen.
Vidare är du en lyhörd, positiv och trygg person i det enskilda mötet med brukare och har god förmåga att arbeta självständigt med omvårdande uppgifter. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi förutsätter att du har en viss digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta dels som arbetsredskap och även i din pedagogiska roll.
B-körkort är krav för tjänsten.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Erfarna, kompetenta och hjälpsamma kollegor.
• Ett uppskattat 7-veckorsschema med tjänstgöring på dag, kväll, helg där du arbetar tre av sju helger.
• Friskvårdsbidrag
• Gratis inomhus - och utomhus bad
• Förmånscykel
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära detta utdrag från belastningsregistret "Äldre eller vuxna med funktionsnedsättning" som du kan beställa från 2 mars på Polisens hemsida.
Rekryteringen hanteras löpande vilket innebär att intervjuer kan hållas innan sista ansökningsdatum löpt ut.
Vi ser fram emot att få en ny kollega till vårt härliga gäng!
