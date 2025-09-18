Specialistundersköterska till Tvegölja
Undersköterskejobb / Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

Arbetsuppgifter
I din roll som specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Genom att utbilda och handleda kollegor i både generella och specifika ärenden bidrar du aktivt till att öka kvalitén för hyresgästen.
Som specialistundersköterska coachar och vägleder du dina kollegor inom ditt specialistområde utifrån verksamhetens mål, rutiner och på delegering av patientansvarig sjuksköterska (PAS). Du arbetar i din arbetsgrupp enligt samma arbetstidsförläggning som dina kollegor och med ordinarie omvårdnadsarbete, men kan även få uppdrag utifrån ditt specialistområde att arbeta i annan arbetsgrupp om behov uppstår.
Du ska kunna driva arbetet självständigt, utifrån uppdrag av enhetschef och kunna samverka med andra professioner och rapporterar till dessa. Du kommer att arbeta förebyggande, med åtgärder, uppföljningar och med utveckling av verksamheten. Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt arbete med och i olika kvalitetsregister.
Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunala styrdokument.Kvalifikationer
• Utbildning som undersköterska.
• Vidareutbildning som specialistundersköterska.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift utifrån att dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.
• Goda datorkunskaper och dokumentationsvana.
Det är meriterande om du har kunskaper i Senior Alert, BPSD och Life Care.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att komma ifråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Karlskrona kommun arbetar med heltid som norm och erbjuder 100 % i sysselsättningsgrad men med möjlighet till deltid. Arbetstid är förlagd dag- och kvällstid under vardagar och helger. Karlskrona kommun arbetar med samverkanspass, vilket innebär att del av arbetstid kan komma att utföras på annan arbetsplats.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
