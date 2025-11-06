Specialistundersköterska hemsjukvård
2025-11-06
Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Sjuksköterskeenheten består av sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor med specialistkompetens samt chef och administrativ personal. Vi ansvarar för kommunal hälso-sjukvård i både omsorgsboende och i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i vår enhet utför du delegerade uppdrag i hemsjukvård och på omsorgsboenden. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. provtagning, såromläggning, katetervård, läkemedelshantering samt utökade delgeringsuppgifter. I arbetet ingår både interna och externa kontakter. Viss handledning i omvårdnadsarbete för övrig vårdpersonal ingår. Arbetstid måndag -fredag.
Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning med specialistutbildning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Meriterande är erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. Du är strukturerad, flexibel, tar stort personligt ansvar och kan arbeta självständigt såväl som i team. Du är utåtriktad, har en god kommunikativ förmåga, hög servicenivå och ser ett värde i att vi lär oss av varandra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktigt i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
