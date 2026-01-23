Specialistundersköterska
2026-01-23
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad - varje dag? Vi söker nu fyra specialistundersköterskor till våra särskilda boenden: Storskarven, Blomstergården och Lindängelund. Hos oss får du använda din specialistkompetens för att ge ett tryggt, värdigt och meningsfullt liv för våra vårdtagare.
Välkommen till en roll där ditt engagemang gör verklig skillnad - för Malmöborna och för framtidens äldreomsorg!
Som specialistundersköterksa i avdelningen för särskilt boende enhet 5 arbetar du med arbetsuppgifter som ingår i det ordinarie omvårdnadsarbetet på avdelningen. Sektionschef ansvarar för att leda arbetet och kan utöver nedan arbetsuppgifter ge dig andra uppdrag utöver ditt specialistområde.
Nedan arbetsuppgifter ingår i ditt uppdrag som specialistundersköterska inom särskilt boende:
• Handleda kolleger både enskilt och i grupp
• Observera och kartlägga boendes behov
• Handleda, hjälpa och vara tillgänglig för kollegor i det vardagliga arbetet på boendet
• Hjälpa till att planera och utforma kunskapsbaserade åtgärder hos brukare där hela dygnet är viktigt att tänka in
• Verka som stöd till kollegor utifrån anhörigperspektivet
• Vara chefen behjälplig med att upprätthålla befintliga arbetssätt och införa nya arbetssätt
• Omvärldsbevaka och uppdatera kunskap inom specialistområdet för att hålla kunskapen aktuell inom verksamheten
• Medverka på eventuella nätverksträffar och samarbetsforum med andra specialistundersköterskor, legitimerad personal och eventuella konsultativa funktioner inom området specialistområdet
• Hjälpa sektionschef i arbetet med att registrera och arbeta i kvalitetsregister som är aktuella.
Krav för tjänsten:
• Undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel.
• Handledarutbildning (minimum VO-college steg 2 eller likvärdig).
• Examensbevis från eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH eller minst 60 HP. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
• Dokumenterad kunskap, färdighet och erfarenhet i ett eller flera specialistområden inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
• Vana av att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel samt ha en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten:
• Specifik arbetslivserfarenhet från specialistområdet.
• Systemvana från rådande verktyg - exempelvis LifeCare, Procapita, Flexite, Senior Alert och BPSD.
Som person är du självgående och tar ansvar för din uppgift, är bra på att strukturera ditt arbete och har en förmåga att driva utvecklingsarbeten. Du har lätt för att anpassa ditt sätt att förmedla budskap beroende på människors olika förutsättningar.
Utifrån din specialistkunskap förstår du särskilt bra de fackmässiga aspekterna av arbetet och underhåller kontinuerligt din specialistkunskap för att på så sätt vara en kunskapsresurs för andra.
Att värdesätta olikheter och förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra är en självklarhet för dig.
Utdrag ur Belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 4
Tillträde: Enligt överenskommelse
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde och sverigefinnar - Malmö stad
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde och sverigefinnar - Malmö stad

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
