Specialistsjuksköterska Anestesi, var med och utforma Operation - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-08Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vill du vara en del av ett nystartat team där respekt, omtanke, öppenhet värderas högt? Då kan det vara just dig som vi söker!Handkirurgiska kliniken flyttar till Mölndals sjukhus och i februari 2021 slår vi upp dörrarna för nya Operation 4., Vi söker just dig, anestesisjuksköterska som vill vara med och skapa en helt ny operationsavdelning och vill få möjligheten att testa nya arbetssätt.Verksamheten är bred och omväxlande, allt från dagkirurgi till nationell högspecialiserad sjukvård, inom ledproteskirurgi, artroskopi, mikrokirurgi mm. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige och vi opererar alla åldrar, barn som vuxna.Verksamheten bedrivs främst måndag till fredag på dagtid. I samband med uppstart av verksamheten på Mölndals sjukhus, erbjuder vi möjlighet till kombinationstjänster, tex 80% operation och 20 % på handmottagningen eller annat område inom An/OP/IVA. Vi vill tillsammans utveckla nya arbetssätt i en hållbar arbetsmiljö.Vill du testa något nytt?Som en av hos oss får du nu möjlighet att följa vårdkedjan och få variation i arbetsuppgifterna. Du kommer att ha din huvudanställning på operation och vid eventuell kombinationstjänst ha mottagningsarbete eller annat ca 1 dag/vecka. Vi kommer att ha till 3 operationssalar för Handkirurgi på Mölndals sjukhus. Möjligheten att vara med och skapa Op 4, MS, börjar här och nu.Läs mer på Insidan:2021-04-08Du kommer att arbeta med allt från dagkirurgi till avancerad rikssjukvård. Arbetet är självständigt och med mycket ansvar. Vi vill skapa något nytt, därför är det viktigt med dina idéer, din vilja att dela med dig och din öppenhet för förändringar, vi vill ta tillvara goda initiativ om hur vi kan skapa en operationsenhet i världsklass.Som anestesisjuksköterska kommer du få en blandning, allt från att söva barn och vuxna, lägga IVRA och övervakning.Om du vill rotera finns det möjlighet med handmottagning där kommer du huvudsakligen arbeta med något av våra team; handledsteam, barn, mikrokirurgi. Eller AN/OP/IVA, det kommer att finnas möjligheter till utveckling och eventuell forskning.Vi söker dig som är Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Anestesi. Du är engagerad, lösningsfokuserad, förändringsbenägen, kreativ och tycker flöden och att arbeta i team. Du uppskattar flexibilitet och trivs med varierande arbetsuppgifter. I mötet med patienter och kollegor har du ett öppet, professionellt och empatiskt förhållningssätt.MeriterandeErfarenhet av barnanestesi och Handkirurgi samt arbetsvana i Melior och Orbit är meriterande.Du kommer få möjlighet att påverka utformningen av en nytänkande produktiv operationsavdelning, som startar upp på Mölndals sjukhus i februari 2021. Handkirurgkliniken kommer att ha 3 op-salar med ett pre/postop patientomhändetagande. En projektledare finns för att ta tillvara nytänk, så vi tillsammans skapar en riktigt bra och hållbar operationsavdelning.Handkirurgen har idag långa köer av regionssjukvård, som inte kan skickas till annan op-avd i Västsverige, därför behöver vi dig!Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-22VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5678231