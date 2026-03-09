Specialistläkare JeWe BUP Borlänge
Indomi psykiatri AB / Läkarjobb / Borlänge Visa alla läkarjobb i Borlänge
2026-03-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Indomi psykiatri AB i Borlänge
, Orsa
eller i hela Sverige
Vår verksamhet
Indomi har varit verksamma sedan 2016 och bedriver flera verksamheter inom vårdsektorn så som BUP, psykiatri, hälsovård, familjehemsvård, boendestöd och HVB-hem. Nu söker vi en specialistläkare inom BUP eller psykiatri till vår BUP mottagning, JeWe BUP, Borlänge. Vi arbetar på uppdrag av Region Dalarna och tar emot barn och ungdomar för bedömning, behandling och utredning i specialistpsykiatrisk öppenvård. På mottagningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, dietist, socionomer, psykoterapeuter, psykologer och sekreterare efter ledord "Med hjärta för barnen - med fokus på kvalitét och bemötande med individen i centrum".
Om rollen
Som specialistläkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter psykiatrisk bedömning, diagnostik och medicinsk behandling av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi arbetar evidensbaserat och arbetet bedrivs både i team och individuellt. Jour och beredskapsuppdrag för länsgemensam BUP-akut/avd 68 ingår och är fördelat på alla BUP-mottagningar i länet.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri.
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och värdesätter det tvärprofessionella samarbetet.
Du kan sätta patienten i fokus vid medicinska bedömningar och i ditt bemötande. Du kan samarbeta väl med alla personalkategorier och andra verksamhetsområden. Du kan handleda kollegor, medarbetare och studenter och söker själv handledning när du behöver. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsvardag där ditt engagemang för barns och ungas psykiska hälsa verkligen gör skillnad. Vi värdesätter både din kompetens och ditt välmående, och erbjuder goda förutsättningar för att du ska kunna växa i din roll.
Arbetet sker med förtroendearbetstid, vilket ger flexibilitet och bättre förutsättningar att planera din arbetsdag.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och goda försäkringsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och arbetar aktivt för att främja en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, utveckling och delaktighet står i centrum - hos oss bidrar du både med din egen kompetens och till att vi hela tiden blir bättre tillsammans.
Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!
Rekryteringsprocess
Urval kommer att ske löpande.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se) . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Jobbansokan@jewebup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Indomi psykiatri AB
(org.nr 559368-9077), https://jewebup.se/
Nygårdsvägen 1 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri Kontakt
Bitr. verksamhetschef
Karin Davidsson karin.davidsson@regiondalarna.se 076-0516647 Jobbnummer
9784081