Specialistläkare Allmänmedicin

Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
På Närhälsan Frölunda vårdcentral blir du en del av ett härligt team som arbetar för invånarnas hälsa genom rådgivning, behandling och hälsofrämjande arbete.
Vårdcentralen är beläget i ett modernt köpcentrum på Frölunda Torg i Västra Göteborg. Våra cirka 12 000 listade patienter speglar stadsdelens demografi med en palett av olika kulturer, socioekonomi och åldrar. Idag är vi cirka 45 anställda från olika professioner. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.
Förutom mottagning med specialistläkare i allmänmedicin och distriktsköterskor har vi diabetes-, astma/ KOL- och blodtrycksmottagning. Vi har även en hembesöksenhet samt ett psykosocialt team. Vi ansvarar för hemsjukvård, LSS/BSS och särskilda boenden i området. Vi har även en barnavårdscentral som är en del av Göteborgs äldsta familjecentral och vi är knutna till PTC, Närhälsans center för kliniska prövningar av läkemedel.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin och som vill arbeta heltid hos oss på Frölunda vårdcentral. Hos oss får du en viktig roll både i det dagliga arbetet och i den fortsatta utvecklingen av vår vårdcentral.
Arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten:
Sedvanligt vårdcentralsarbete med patientbesök, listad population och kontinuitetsuppdrag.
Uppdrag som medicinskt ansvarig läkare (MR), där du ansvarar för den medicinska kvaliteten, följer upp rutiner och arbetar för att säkerställa en trygg och säker vård.
En plats i vårt ledningsteam, där du är med och driver verksamhetens utveckling, bidrar i strategiska beslut och arbetar nära verksamhetschefen och övriga ledningsfunktioner.
Du och dina arbetskamrater ges möjlighet att utveckla verksamheten och kontinuerlig intern fortbildning är schemalagd. Det finns även möjlighet för att nischa sig inom olika medicinska områden. I rollen ingår handledning av ST- och AT-läkare samt läkarstudenter, då det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning. Är du specialist inom annat område än allmänmedicin så ger vi dig möjlighet, om intresse finns, att specialisera dig inom allmänmedicin.
Hos oss får du en bra arbetsplats med engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka hur vi arbetar och utvecklas framåt.
Om dig
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom allmänmedicin.
Du har behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård och språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Du trivs med både kliniskt arbete och strategiska frågor.
Du ser värdet i gott samarbete, tydlig kommunikation och fortsatt utveckling av primärvården.
Du har ett engagemang för kontinuitet, kvalitet och ett professionellt bemötande.
Du vill vara en aktiv deltagare i verksamhetens utvecklingsarbete. Det är viktigt att du är kommunikativ och kan såväl samarbeta som arbeta självständigt. Du har en god empatisk förmåga. ett gott bemötande mot patienter såväl som mot dina arbetskamrater och du ser ett professionellt arbetssätt som en självklarhet.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
