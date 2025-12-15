Specialist undersköterska till Hemvården
Essunga kommun / Undersköterskejobb / Essunga Visa alla undersköterskejobb i Essunga
2025-12-15
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essunga kommun i Essunga
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Välkommen till hemvården - där vi gör skillnad varje dag!
Här i kommunen har vi nära till varandra.
Vi är trots allt en av landets minsta kommuner och det bidrar till vår styrka.
I vår lilla kommun kommer du inte att vara en i mängden, du kommer att vara en i gänget. Här ser vi varandra och alla kan vi bidra till att göra skillnad i människors vardag.
Vår hemvård är något vi är stolta över! Enligt SPF Seniorernas ranking 2023 hade vi den bästa hemtjänsten i Västra Götaland, och 2024 rankades vi näst bäst i hela Sverige i brukarundersökningen.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår framgång - en erfaren och engagerad specialistundersköterska!
Om arbetsplatsen
Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, rehabteam och enhetschefer under samma tak. Detta skapar en naturlig samverkan mellan professioner och ger oss möjlighet att tillsammans ge den bästa möjliga vården.
Vi sätter alltid den enskilde i fokus, med målet att främja social trygghet och stärka möjligheten till ett självständigt liv.
Dina arbetsuppgifter som specialistundersköterska
Som specialistundersköterska blir du en nyckelperson i hemvården och får möjlighet att påverka och förbättra vården genom din kompetens och erfarenhet.
- Utföra insatser enligt biståndsbeslut hos brukare
- Upprätta genomförandeplaner och handlingsplaner
- Utveckla och strukturera arbetssätt och rutiner inom specialistområdet
- Handleda och instruera kollegor i omvårdnad och bemötande för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare
- Ansvara för handledning och internutbildningar vid behov
- Bidra med specialistkompetens för att stärka yrkesrollen och höja kompetensnivån hos kollegornaPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, empatisk och en lagspelare. Du trivs med att arbeta självständigt, har god initiativförmåga och kan hantera olika situationer med lugn och professionalism.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
- B-körkort
- Bevis om skyddad yrkestitel alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
- Utbildning till specialistundersköterska, 200 YH-poäng, med inriktning demens, psykiatri eller välfärdsteknik
- Trygg i social dokumentation och digital teknik
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av hemtjänst
- Erfarenhet av handledning och problemlösning
- Kunskap inom motiverande samtal och/eller lågaffektivt bemötandeÖvrig information
Arbetstiden är förlagd dagar/kvällar samt varannan helg.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Nu söker vi dig - en specialistundersköterska som vill bidra till att utveckla vår verksamhet!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Sektor, Område Äldre, Hemvård 1 Kontakt
Malin Rydstedt 0512-57094 Jobbnummer
9645233