Specialist i allmänmedicin + MAL
Som specialist i allmänmedicin hos oss kommer du arbeta med akut- och planerat mottagningsarbete med det breda allmänläkaruppdraget som bas. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar. På vår mottagning arbetar vi teambaserat för att på bästa sätt ta tillvara på yrkesgruppernas olika kompetenser och för att våra patienter ska få ett så smidigt och effektivt omhändertagande som möjligt.
Kvalifikationer: Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med ett intresse av arbete på vårdcentral.
Vid intresse för MAL-skapet diskuterar vi detta vid en intervju.
Vi erbjuder Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag, fredagar lite bullar
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Dagliga ronder med alla professioner
Vem är du?
Som person är du prestigelös och bemöter människor med respekt. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du värnar om patientens behov och eftersträvar god kvalitet i ditt arbete. Goda kunskaper i svenska tal och skrift. Vi ser till personlig lämplighet vid en anställning hos oss. Du värnar väl om dina arbetskollegor och visar respekt för deras arbete. Du skall ha tänket "allas arbeten är lika mycket värda". Du gillar primärvården för att den är oförutsägbar och helande. Du skall ha förståelse för att vi även arbetar gentemot kommun, sjukhus och andra professioner som behöver vår hjälp. Är du förändringsbenägen och även gillar AI då är du på rätt väg att börja hos oss på Capio. Du skall ha en förståelse och tycka det är kul att utbilda och lära andra av din kunskap. Handledning? Javisst skall du gilla detta med. Ersättning
