Specialist i allmänmedicin - Capio Sverige AB - Läkarjobb i Kristianstad

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Kristianstad2021-04-13Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.Capio Citykliniken Kristianstad har ca 50 anställda och ingår i Capio Närsjukvård som finns på ca 100 platser i Sverige, från Simrishamn i söder till Umeå i norr. Vi har nära 11 000 listade patienter här hos oss, vilket är en förhållandevis stor vårdcentral. Här finns, förutom vårdcentral, olika specialistmottagningar som demens, diabetes, hypertoni, gynekologi samt astma/kol. Vi har även MVC, BVC, arbetsterapeut och företagshälsa knutna till oss. Här finns ett laboratorium bemannat med undersköterska, ibland sjuksköterska, både för planerad och akut provtagning. De yrkeskategorier som arbetar här är: distriktssköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeut, kurator, läkare, läkarsekreterare och receptionister. På vårdcentralen kan sjuksköterskor/distriktssköterskor ha egen mottagning eller arbeta med triagering.Under 2020 har förutsättningarna för att bedriva vård förändrats, då de fysiska besöken har minskat för att förhindra ytterligare smittspridning. Detta har i sin tur öppnat upp möjligheten att arbeta digitalt mot våra patienter. Våra patienter har nu möjlighet att chatta med oss, genomföra videosamtal, samt använda sig av tjänsten Capio Hemma, en tjänst där vi hjälper våra kronisk sjuka patienter via hemmonitorering. Vi ser gärna att du som söker ser framemot att jobba digitalt, och vill fortsätta utveckla det digitala inom primärvården!Vi har jourtjänstgöring lördag-söndag kl 09.15-13.30 ca var 12:e helg. Denna delar vi med två andra vårdcentraler: Capio Broby och Östra Läkargruppen. Jourmottagningen är alltid här hos oss. Vi bemannar med antingen sjuksköterska, undersköterska och/eller läkare samt receptionist.2021-04-13Arbetet som specialist i allmänmedicin på vår vårdcentral innebär utredning och behandling av patienter på mottagningen.I arbetet ingår även mobil närsjukvård med hembesök hos patienter. Inom Capio arbetar vi mycket strukturerat med kvalitet för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi arbetar systematiskt utifrån tydliga riktlinjer och mäter och följer kontinuerligt upp vårt arbete lokalt på varje mottagning. Här kommer du att vara en viktig del i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten. I tjänsten ingår även handledning av våra AT- och ST-läkare samt av studenter.Detta kan du förvänta dig av oss:- Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens- Möjligheter till utveckling - som medarbetare eller chef- Inflytande och delaktighet i verksamheten- God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka- Flexibla arbetsförutsättningar- En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar- En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriterasVi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Intresse för handledning av AT- och ST-läkare är meriterande. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Vi värdesätter laganda och förmågan och viljan att ta egna initiativ.Övrig informationInför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnl. överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-06-13Capio Sverige AB5688136