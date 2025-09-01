Special Pedagogue
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/special-pedagogue-37.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Vi söker en erfarn specialpedagog för övergripande och samordnande arbete i resan för en tillgänglig lärmiljö, högre måluppfyllelse och ökad närvaro.
En specialpedagog som ser möjligheter och utveckling istället för svårigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet innefattar att tillgängliggöra och följa upp insatser och utvecklingsarbeten på skol, grupp och individnivå för berörda elever.
Du samverkar aktivt med skolledning kring datadriven skolutveckling, följer upp måluppfyllelse och identifierar utvecklingsarbeten.
• Du är ansvarig för skolan upprättande samt uppföljning av pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram med berörda aktörer, ansökningar om tilläggsbelopp samt pedagogisk bedömning för ansökan om andra skolformer. Du är kunnig i skollagens författningar om stödinsatser och kopplade juridiska områden.
• Elevernas kunskapsutveckling följs upp regelbundet på skolnivå och gruppnivå. Du ansvarar i samverkan med biträdande rektor för att samordna stödinsatser och leda samtal med berörda för att uppnå fungerande och hållbara stödinsatser för elever som behöver det.
• Du på ett tillits- och respektfullt sätt kunna handleda och genomföra resultatinriktade observationer och handledning av dina kollegor såväl skolledare, EHT och lärare, så att de kan hitta fungerande och hållbara förhållnings- eller arbetssätt med elever som har svårt att nå kunskapskraven och/eller grupper som utmanar en god arbetsro och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med specialpedagogexamen och några års arbetslivserfarenhet i skolan. Du är omvittnad kunnig inom ditt område och har en dokumenterad historik av att höja måluppfyllelse och närvaro för elever i behov av särskilt stöd. Tidigare förstelärarskap och/eller erfarenhet som skolledare är meriterande.
Rollen som specialpedagog hos oss betyder att du i nära samverkan med rektor är navet i systematiska beslut och utvecklingsarbeten för en tillgänglig lärmiljö.
Arbetet innefattar att skapa en röd tråd F-9 samt bidra till en balans mellan skol- och omsorgskultur.Arbetet sker i nära samarbete med skolans biträdande rektorer, speciallärare, EHT samt lärare. Skolan har en lokal elevhälsoplan med kopplad verksamhetsbeskrivning och resursfördelning i samverkan med rektor som kärnan för EHT-arbetet.
Du ansvarar för att dokumentera dessa handledningar i avsedda dokument med god kvalitet och på ett tydligt sätt och delar informationen med elevhälsoteam, skolledning samt övriga berörda. Den uppföljning som kommer av tex åtgärdsprogram eller pedagogiska utredningar, ser du till att självständigt och systematiskt följa upp med vårdnadshavare och andra berörda. Du säkerställer att den information som behövs om en elev, både gällande kunskaps- och social utveckling, blir delgiven berörda.
• Du på ett tillits- och respektfullt sätt kunna handleda och genomföra observationer av dina kollegor såväl skolledare, EHT och lärare, så att de kan hitta fungerande och hållbara förhållnings- eller arbetssätt med elever som har svårt att nå kunskapskraven och/eller grupper som utmanar en god arbetsro och utveckling.
• Du handleder även personal inom fritidshemmet så att deras arbete främjar elevernas utveckling både socialt, kunskapsmässigt och skolans elevassistenter så att deras arbete ger eleverna möjlighet att i högre grad inkluderas i klassens gemensamma arbete.
• Du har erfarenhet av att handleda och leda utvecklingsarbeten för särskilda undervisningsgrupper, enskild undervisning, Prorenata samt digitala verktyg med kopplade processer och metodutveckling.
• Du handleder även personal inom fritidshemmet så att deras arbete främjar elevernas utveckling både socialt, kunskapsmässigt och skolans elevassistenter så att deras arbete ger eleverna möjlighet att i högre grad inkluderas i klassens gemensamma arbete.
• Du ansvarar också för att arbetet med överlämningar vid stadie- och skolformsövergångar är förberedda och genomförs väl, tillsammans med annan personal, med fokus på en fortsatt fungerande skolgång utan avbrott. Att leda samverkan med elevernas hemkommuner i samverkan med rektor kan även bli aktuellt vid behov.
Vi söker en specialpedagog med en utvecklat god och kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, som också har förmåga att vinna dina kollegors förtroende. Din handledning sker med stor respekt för människors olika förmåga och du lyckas få andra att våga ta nya steg i sin utveckling.
• Du har en positiv elevsyn och sätter alltid elevens bästa först, kompromissar inte med deras behov och har en kreativ förmåga att hitta fungerande lösningar.
• Du fungerar väl i team och bidrar med en positiv arbetsanda. Du ser alla på arbetsplatsen som dina kollegor, från kökspersonal till skolledning.
Din administrativa förmåga är väl utvecklad, du är organiserad och har ordning på dokument och ser till att de är arkiverade på de platser som är avsedda för det.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9484207