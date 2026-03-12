Spa personal sökes i centrala Jönköping!
2026-03-12
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi söker spa värd / housekeeping till dina arbetsuppgifter är att städa SPA rummen, servera enklare rätter, dekorera fruktskålar, kunna kassa systemet samt hålla våra allmänna utrymmen rent och fint.
Du levererar med hög kvalitet, precision, noggrannhet och ett öga för detaljer.
Du ska ha service ut i fingertopparna och ett välkomnade sätt till gäster och kollegor.
Du har en positiv attityd, ser möjligheter i det mesta, är engagerad och vill vara delaktig i vår strävan att varje dag bli ännu lite bättre och skapa minnesvärda stunder för våra gäster.
Du är flexibel och ser inga hinder för att arbeta dag/kväll under vardagar och helg.
Du skall vara bekväm i att arbeta själv delar av tiden och andra tider i fullt tempo med andra kollegor.
Vi erbjuder avkoppling, god mat & dryck - allt med ett tänk genomsyrat av omsorg och ansvar.
Du är, förutom att du är glad och har humor, professionell och personlig i ditt möte med gäster och kollegor. Din primära arbetsuppgift är att tillsammans med ditt team göra våra gäster än mer nöjda i såväl sin vardag som helgdag tillsammans med oss.
Vårt mål är att ge våra gäster fantastiska upplevelser och att våra gäster ska må lite bättre och vi söker dig som gillar att ge god service till våra gäster.
Du förstår att sälj = service, och går hand i hand.
Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.
Du är flytande i både skrift och tal i svenska.
Det är stort plus om du har tidigare erfarenhet av servering, lokalvårdare eller jobbat som servitris/servitör/restaurang/café/.
Arbetstider: Kvällar både under vardagar och helger.
Start: Så snart som möjligt.
Lön enligt kollektivavtal.
Vi läser ansökningarna löpande. Om du är intresserad, vänta inte med din ansökan eller ring gärna direkt in till oss för presentation.
Ser fram emot din ansökan!Profil
• Ansvarsfull
• Ha ett intresse för massage, människans kropp och avkoppling
• Förmågan att arbeta självständigt & i grupp
• Bra fysik, god & positiv inställningOm företaget
GV Stars bemanning AB startades augusti 2021 och är ett bemanningsföretag som känner till branschen och leds av kunnig och driven personal.
Vi lägger stor fokus på den lokala marknaden och matchar duktiga konsulter efter kundens behov oavsett små eller stora företag.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med många nöjda kunder.
Vad GV stars erbjuder
GV Stars Bemanning är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och motiverade medarbetare som trivs i vårt företag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1610". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Kontakt
Chener Kaki chener@gvstars.se +46 76 190 95 55 Jobbnummer
9794778