Souschef till Taverna Averna
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2026-07-10
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Taverna Averna är en klassisk bistro och bar med puls. Hit kommer gäster som vet vad de vill ha – bra mat, bra dryck och en självklar plats att återvända till. Från businesslunch till middag och avslappnat barhäng. Vi jobbar med klassiska rätter och en tidlös känsla där detaljerna sitter, och där varje gäst ska känna sig sedd direkt.
Om dig
Du brinner för att varje tallrik som lämnar köket ska hålla hög kvalitet, både smakmässigt och visuellt. Du har ett skarpt öga för detaljer, hanterar råvaror med respekt och ser hygien och noggrannhet som en självklar del av yrkesstoltheten.
I rollen arbetar du nära kökschef och är med och sätter riktningen för både arbetssätt och kvalitet. Tillsammans ansvarar ni för den dagliga driften av köket och skapar rätt förutsättningar för att leverera hög kvalitet – varje dag.
Du har tillsammans med kökschefen ansvar för planering, beställningar och inventering, och säkerställer att köket är förberett för att leverera en jämn och genomtänkt service. Köket producerar mat till både Taverna Averna och Kafé Magasinet vilket ger en varierad vardag där du får arbeta med två olika koncept och vara med och säkerställa kvaliteten i båda verksamheterna.
Under service är du närvarande, tydlig och stöttande. Du fördelar arbetet, följer upp och ser till att varje del av köket fungerar som en helhet. Du coachar teamet i det dagliga arbetet och bidrar till en positiv arbetsmiljö där alla arbetar mot samma mål – att ge gästen en riktigt bra upplevelse. Här jobbar du tillsammans med ett team där samarbete, kommunikation och respekt för varandras roller är avgörande för att nå hela vägen ut till gästen.
Vi söker dig som
har erfarenhet av att arbeta i ett kök med högt tempo och höga kvalitetskrav
är en trygg och prestigelös ledare som trivs med att utveckla andra
är strukturerad och har god planeringsförmåga
kommunicerar tydligt och ser lagarbete som en självklar framgångsfaktor
brinner för matlagning och vill vara med och utveckla både teamet och gästupplevelsen.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: www.tavernaaverna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053539-2096896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Taverna Averna (visa karta
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413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
9999783