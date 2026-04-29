Souschef till Ellery Beach House
För dig som vet att riktigt bra mat också är en känsla.
På Ellery Beach House skapar vi inte bara rätter - vi skapar stämning, tempo och upplevelser som dröjer sig kvar.
Nu söker vi en Souschef som vill vara med och forma det där lilla extra. Det som gästen kanske inte alltid kan sätta ord på - men alltid känner.
Miljön du kliver in i: Två restauranger, två uttryck - samma höga ambition.
Palmers är ett internationellt brasserie med smaker från världens alla hörn. Coco Beach Club är avslappnat, pulserande och socialt - med influenser från den amerikanska västkusten.
Här möts musik, människor och mat i ett tempo som kräver både närvaro och precision.
Rollen
Som Souschef hos oss är du en självklar del av ledarskapet i köket. Du arbetar nära kökschef och Executive Chef och är med och säkerställer att varje service håller den nivå vi vill vara kända för.
Du leder med lugn och tydlighet, även när tempot är högt. Du ser detaljerna, men tappar aldrig helheten.
Framför allt förstår du att ett starkt team är grunden till allt.
Vi tror att du
Har erfarenhet från kvalitativa kök och trivs i en miljö med höga ambitioner
Är trygg i din roll och naturlig i ditt ledarskap
Har en genuin passion för råvaror, smaker och utveckling
Kombinerar struktur med kreativitet
Bidrar med energi, ödmjukhet och professionalism
Ditt ansvar
Vara med och utveckla menyer och koncept
Leda och stötta teamet i den dagliga driften
Säkerställa kvalitet, struktur och leverans i varje service
Arbeta aktivt med planering, beställningar och rutiner
Upprätthålla hög nivå inom hygien och säkerhet
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av något större.
Vi är en del av ESS Group - där vi investerar i människor lika mycket som i upplevelser.
Du får:
En dynamisk arbetsplats med tydliga ambitioner
Möjligheter att utvecklas inom koncernen
Interna utbildningar inom ledarskap och välmående
Förmåner och rabatter på våra destinationer i Norden
Ett team där professionalism och personlighet går hand i hand
Praktisk information
Tillsvidareanställning på heltid Arbetstider varierar (dag, kväll, helg) Start enligt överenskommelse
Urval sker löpande.
Känner du att det här ligger nära vem du är - även om du inte prickar varje punkt? Då är du varmt välkommen att söka. Ansök senast sista april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Elfviks udde (visa karta
)
181 90 LIDINGÖ Arbetsplats
