Souschef / Köksmästare
Bold Head Restaurants AB / Kockjobb / Värmdö Visa alla kockjobb i Värmdö
2026-02-15
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bold Head Restaurants AB i Värmdö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Souschef / Köksmästare sökes till Ingarö Golf - Värmdö
Vill du arbeta i en inspirerande miljö på en av Värmdös mest välmeriterade golfanläggningar? Nu söker vi en Souschef / Köksmästare till restaurangen på Ingarö Golf.
Vi är ett sammansvetsat och glatt team som har drivit restaurangen framgångsrikt i fem år. Du kommer arbeta i ett helt nytt, stort och modernt kök med goda förutsättningar att leverera mat av hög kvalitet i en trivsam arbetsmiljö.
Om rollen
Vi söker dig som kan:
Hantera ett högt tempo och arbeta strukturerat under stress
Planera inköp och ansvara för köksekonomi
Säkerställa kvalitet, råvaruhantering och lönsamhet
Laga klassisk svensk husmanskost - med det lilla extra
Vara delaktig i menyutveckling och bidra med kreativitet
Vi söker dig som:
Är driven och självgående
Har ett genuint intresse för matlagning
Har god ledarskapsförmåga
Är kvalitetsmedveten och noggrann
Trivs med ansvar och att arbeta i team
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten i en positiv och professionell miljö med engagerade kollegor och återkommande gäster.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: restaurang@igk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef / Köksmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bold Head Restaurants AB
(org.nr 559293-7329)
Fågelviksvägen 1 (visa karta
)
134 64 INGARÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ingarö Bistro, Golfrestaurang Jobbnummer
9743198