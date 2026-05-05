Souschef 1923 & Wärdshuset
2026-05-05
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Vi söker nu två nya kollegor - en souschef till Restaurang 1923, och en souschef till Wärdshuset.
Du är en i gänget Vi värdesätter att du är prestigelös, positiv och nyfiken på människor. Du har lätt för att motivera och stötta kollegor - även när det hettar till. Du är kreativ, ansvarsfull och strukturerad, har god koll på livsmedelslagen och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Så ser en vanlig dag ut I rollen som souschef är du köksmästarens närmaste stöd och har en nyckelfunktion i att leda och samordna det dagliga arbetet i köket. Du håller ihop helheten, säkerställer kvaliteten på både mat och arbetsflöde, fördelar uppgifter och stöttar kockarna i deras arbete.
Med ett pedagogiskt och stöttande arbetssätt hjälper du kollegor att utvecklas och känna sig trygga även när tempot är högt. Du skapar goda förutsättningar för lärande genom tydlig återkoppling och närvaro. I ditt ledarskap uppmuntrar du nyfikenhet, samarbete och arbetsglädje, och ser till att alla känner sig inkluderade och motiverade.
Passar vi ihop? Du har erfarenhet av arbetsledning i kök med höga volymer. Vi söker dig som brinner för matlagning och service, har ett starkt intresse för hållbarhet, långsiktighet och utveckling samt är trygg i att leda, coacha och ta ansvar för både människor och resultat.
Tillsvidareanställning, 100%
Arbetet är förlagt utefter verksamhetens öppettider
Tillträde enligt överenskommelse
Fackliga kontakter
Unionen: Ewa Woldemar, unionen@liseberg.se
HRF: hrf-gc@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
Ta första steget och skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liseberg AB
(org.nr 556023-6811), https://jobb.liseberg.se
Lisebergsgatan 6
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
