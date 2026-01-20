Sous chef / kock till Brezza

Brezza AB / Kockjobb / Uppsala
2026-01-20


Vi söker dig som är en utbildad kock med arbetslivserfarenhet från á la carte. Du har ett genuint intresse för mat och kvalitet. Kunskap om det italienska köket är meriterande.
BREZZA är en italiensk restaurang i centrala Uppsala med fokus på klassisk italiensk matlagning med moderna influenser. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service. All mat tillagas från grunden.
Du kommer att vara en del av vårt trevliga och kunniga team som arbetar tillsammans för att ge våra gäster en kulinarisk upplevelse.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobb@brezza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brezza AB (org.nr 556447-4848)
Skolgatan 31 (visa karta)
753 11  UPPSALA

Jobbnummer
9695549

