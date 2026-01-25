Souchef
Hemma hos Karlstad AB / Kockjobb / Lidköping Visa alla kockjobb i Lidköping
2026-01-25
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemma hos Karlstad AB i Lidköping
Nu letar vi efter Dig som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med oss på hemma hos. Nu söker vi vår nästa nyckelperson. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med mycket skratt, ambition och möjligheter att växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Leda köksteamet vid köksmästarens frånvaro
Kvalitetssäkra råvaror. Tillagning och uppvärmning
Planera och organisera köksarbetet
Bidra till menyutveckling och nya rätter
Ansvara för hygien, egenkontroll och rutiner i köket
Vara med och utbilda och motivera kökspersonalen
Kontakta oss för mer information.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att söka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: koket@hemmahoskarlstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemma hos Karlstad AB
(org.nr 559518-8615)
Västra Torggatan 8 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Kontakt
Köksmästare
Roger Björkman koket@hemmahoskarlstad.se Jobbnummer
9703060