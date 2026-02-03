Sommarvikariera som Personlig assistent i Boden
Assistansteamet Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
Om jobbet
Att jobba som assistent innebär att du finns där och assisterar kunden med varierande moment i sin vardag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och du kommer bland annat att hjälpa till vid förflyttningar, personlig omvårdnad, vanligt förekommande hushållssysslor i ett hem såsom matlagning, städning och andra praktiska göromål. Samt följa med kunden på aktiviteter.
Du kommer att ingå i härliga gäng. Men oftast arbetar du ensam tillsammans med kunden.
Precis som dina kollegor så tror vi att du är en glad, positiv, trygg , lyhörd och social person med engagemang och god empatiskt förmåga. Du förstår den värdefulla rollen som möjliggörande personlig assistent.
Kanske har du tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller arbete inom hemtjänst? Det är meriterande men inte något krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att det inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag (Kontroll av egna uppgifter), på Polisens hemsida
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: ansokan@at1.se Arbetsgivare Assistansteamet Norr AB
(org.nr 556753-5959)
Kyrkgatan 38 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Assistansteam1 Jobbnummer
9719033