Sommarvikarier till Björkviks vårdhem
2026-01-27
Björkviks vårdhem i Höör har 28 vårdplatser fördelat på särskilt boende (SÄBO) och korttid. Våra klienter har varierad psykiatrisk problematik inom psykos, ångest, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska störningar och ofta i kombination med missbruk. På Björkvik arbetar vi framför allt med en grund i KBT.
Som sommarvikarie hos oss på Björkviks vårdhem kommer du att arbeta in där behov finns, på våra olika avdelningar. Dina arbetsuppgifter kommer variera mellan att hantera det löpande arbetet på avdelningarna så som stöd till klienterna genom närvaro och samtal, körningar, stöd vid måltider, läkemedelshantering, följa upp aktiviteter från genomförandeplaner och dokumentering.
Tjänsten innebär 100% arbete dag, kväll och helger.
Om anställningen
Timanställning kan startas omgående, och kan lägga grunden för sommarvikariat med möjlighet till förlängning.
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående som timanställd, alternativt med start till sommaren.
Vem är du?
Du är utbildad antingen till undersköterska, socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är att du har erfarenhet av liknande arbete inom samsjuklighet. Det är viktigt med god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning. Krav att du har manuellt B-körkort.
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel, stresstålig och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Gott bemötande är av största vikt. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Om Humana
Vi på Humana vill göra skillnad i människors vardag. Vi tycker att alla har rätt till ett bra liv oavsett ålder och förutsättningar. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar både med äldreomsorg, individ- och familjeverksamhet samt personlig assistans. Humana är marknadsledande och satsar stenhårt på kvalitet.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan här via denna annons. Stort tack!
Kontaktuppgifter
Louise Ekerholm, biträdande verksamhetschef. louise.ekerholm@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6330070-1808835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
243 30 (visa karta
)
243 30 HÖÖR Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9706082