Sommarvikarie till boende med stöd

Om jobbet:
Voppa Omsorg söker sommarvikarie till ett av våra lägenhetsboenden för kvinnor och män med placering i Göteborg.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till vardagar dagtid, men kväll och helg kan förekomma.
På vårt boende bor kvinnor och män från 21 år och uppåt, i egna lägenheter. Boendet är drogfritt och vi möter människor i social utsatthet där målet är att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som ingår är att stötta personerna som bor på boendet, utifrån individuell genomförandeplan samt att finnas där för stödsamtal. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter, polis etc.
Tjänsten kommer också innebära en del praktiska uppgifter så som hjälp att handla och följa med på vård och myndighetsbesök.
Arbetet utförs självständigt varav du bör vara bekväm med ansvarstagande. Du utgår från ett kontor i ett kollektivt boende där kollegor finns som stöd och bollplank.
Kvalifikationer:
Relevant utbildning: För att vara aktuell för tjänsten krävs en avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning som socionom, beteendevetare, socialpedagog eller likvärdigt. Vi arbetar utifrån ett flera förhållningssätt och metoder så som TMO, LAB, KBT och MI, varav MI är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet: Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i kris och i behov av stöd utifrån våldsutsatthet, missbruksproblematik, och/eller psykisk ohälsa.
Dokumentation: Tjänsten kräver erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, då arbetet till viss del är administrativt.
Körkort: Du behöver vara bekväm med att köra bil då det ingår i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt. Du behöver även vara bekväm att rycka in i akuta situationer.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
Det finns goda chanser till timvikariat både innan och efter sommarperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
