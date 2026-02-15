Sommarvikarie Personlig Assistent Simrishamn

Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Simrishamn
2026-02-15


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Eslöv, Helsingborg eller i hela Sverige

Sommarvikarie som personlig assistent - Simrishamn

Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna i 60-årsåldern boende i Simrishamn.

Kvinnan är rullstolsburen och har assistans dygnet runt. Dubbelassistans förekommer dag och kväll. Hon behöver hjälp med allt i sin vardag.
Vi söker dig som är lugn, stabil och trygg i dig själv. Har du erfarenhet av omvårdnad är det meriterande. Du bör ha lätt för att samarbeta och vara mogen i ditt arbetssätt.
Arbetstider: dag, kväll och helg.
kan även behövas för inhopp under våren och efter sommaren
skicka personligt brev, cv och referenser till jessica@lovet.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: jessica@lovet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB (org.nr 556618-2621)
Hamngatan (visa karta)
272 31  SIMRISHAMN

Arbetsplats
Lövets personlig assistans

Jobbnummer
9743232

Prenumerera på jobb från Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB: