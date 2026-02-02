Sommarvikariat som Stödassistent/Stödbiträde
Landskrona kommun / Vårdarjobb / Landskrona Visa alla vårdarjobb i Landskrona
2026-02-02
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom Funktionsstöd arbetar du som stödassistent eller stödbiträde. Du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag genom att stödja, motivera och skapa trygghet utifrån varje kunds behov och förutsättningar. Du får möjlighet att arbeta i flera olika verksamheter, såsom service- och gruppbostad, daglig verksamhet för vuxna och verksamheter för barn och ungdomar vilket skapar ett omväxlande och utvecklande sommarjobb. För att du ska känna dig trygg i uppdraget erbjuder vi en gedigen introduktion som innefattar utbildningstillfälle i både omvårdnadsmoment och pedagogisk metod. Trivs du hos oss finns det goda möjligheter till fortsatt timanställning efter sommaren.
Som sommarvikarierande stödassistent / stödbiträde ingår att:
• Stödja kunderna till en självständig vardag, det kan innebär att ge stöd i te x personlig omvårdnad, matlagning, aktiviteter och kommunikation. Du kan ibland få utföra medicinska uppgifter som delegeras till dig av en sjuksköterska.
• Utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen och ge möjlighet till delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter.
• Social dokumentation sker i våra digitala system som en naturlig del av arbetet vilket också ingår i din introduktion.
När du ansökt blir du direkt kallad via mail till en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Intervjun tar bara 15 minuter att genomföra. Intervjun är första steget för urvalet i rekryteringsprocessen.Kvalifikationer
Det viktigaste för oss är din inställning och ditt engagemang för att vilja bidra till en bra och meningsfull dag för våra kunder. Oavsett om du har pågående studier inom vård och omsorg eller kommer från skola, barnomsorg, service eller ett helt annat område, är du varmt välkommen att söka. Kanske är du nyfiken på att prova ett nytt yrke, samla värdefull erfarenhet eller ta första steget mot en framtid inom vård och omsorg? Då är det här rätt sommarjobb för dig.
Vi söker dig som:
* Är ansvarstagande, lyhörd och har ett respektfullt bemötande
* Är nyfiken på att arbeta med människor
* På ett tydligt sätt kan kommunicera på svenska, både i tal och skrift
* Har grundläggande digitala kunskaper
* Är 18 år
Vi ser det som meriterande, men inte ett krav, om du har:
* Klar eller pågående utbildning och/eller erfarenhet inom pedagogiska verksamheter så som skola, LSS, socialpsykiatri eller annan liknande verksamhet.
* Erfarenhet av metoder för bemötande och utåtagerande beteende och tydliggörande pedagogik.
* Erfarenhet av arbete med målgruppen med autism, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk diagnos eller psykiatriska symtom.
* Klar eller pågående utbildning inom vård och omsorg och/eller erfarenhet inom vård-och omsorg.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad varje dag
* Möjlighet att prova ett framtidsyrke inom vård, omsorg och pedagogik
* Värdefulla arbetslivserfarenheter och referenser
* Ett arbete där ingen dag är den andra lik
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i pappersform i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret. Beställ gärna utdraget omgående då det är en handläggningstid på upp till två veckor: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Är du redo att ta steget in i ett meningsfullt sommarjobb som kan bli starten på din framtida karriär inom vård och omsorg? Välkommen med din ansökan!
VIKTIG INFORMATION OM ANSÖKAN
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna rekrytering valt att samarbete med Hubert.ai.
Efter ansökan kommer dina personuppgifter användas för att bjudas in till en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert, intervjun är nästa steg i processen och obligatorisk.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka15-20 min att slutföra.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297854". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Emma Ahlström emma.ahlstrom@landskrona.se Jobbnummer
9718804