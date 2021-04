Sommarvikariat som kock/kokerska på Ekhaga eller Blåvingevägens - Vardaga AB - Restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka

Vardaga AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka2021-04-04Nu söker vi sommarvikarier till Ekhagas vård- och omsorgsboende och Blåvingevägens vård och omsorgsboende kockar eller kokerskor. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 30 april.Vi söker dig som har erfarenhet från arbete i kök på vård och omsorgsboenden och som vill vara med och skapa framtidens äldreomsorg med oss där maten är en viktig del i detta. Att kunna få äta den mat man tycker om och är van vid är en självklarhet. Det ska vara trevligt att sätta sig till bords och måltidssituationen ska vara lugn och harmonisk. Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:Utbildning via vår egen utbildningsorganisation LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digTydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boendeKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläderKollektivavtal, försäkringar och tjänstepensionOm rollenVi tror att du som söker är utbildad eller har några års erfarenhet i yrket gärna inom tillagningskök. Vi tror att du har förmåga att fatta beslut och är intresserad av att lära nytt när det behövs.Om Ekhagas Vård- och omsorgsboendeVardaga har fått förtroendet att ta över driftansvaret för Ekhagas vård- och omsorgsboende samt dess kök fr o m 2021-04-01. Ekhaga är beläget i Onsala i Kungsbacka. I verksamheten finns det 94 lägenheter som är fördelade på sex avdelningar. Köket är ett tillagningskök där tillagningen av de boendes mat tillagas. Det finns även en restaurang i anslutning till tillagningsköket.Om Blåvingevägens vård- och omsorgsboendeI Vallda hittar du Blåvingevägens äldreboende. Här arbetar engagerad och kunnig personal med äldre som drabbats av kroppslig sjukdom eller demenssjukdom.I verksamheten finns det 65 lägenheter fördelat på 3 avdelningar. Köket är ett tillagningskök där tillagningen av de boendes mat tillagas. Mat till annat boende tillagas även här. Det finns även en restaurang i anslutning till tillagningsköket.Din erfarenhet och kunskapVi gissar att du som söker dig till oss:är utbildad kock eller har erfarenhet av arbete i tillagningsköklockas av ett arbete som är varierat och som gör skillnad.tycker mycket om att möta människor i olika situationer.är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut.Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: Sommarvikariat juni, juli,augSista dag att ansöka är 2021-04-30Har du frågor? Kontakta gärna:Ekhaga: Kaj Widberg kaj-widberg@vardaga.se 076-003 25 14Blåvingevägen: Nina Eriksson nina.eriksson@vardaga.se 0763-124544 Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här ( https://vardaga.teamtailor.com/). Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-04Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Vardaga AB5671398