Sommarvikariat som Boendestödjare
alternatiff AB / Vårdarjobb / Bollnäs Visa alla vårdarjobb i Bollnäs
2026-03-13
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos alternatiff AB i Bollnäs
Vi söker dig som vill arbeta som boendestödjare i sommar, i vårt team vid Alternatiff AB, vackert beläget vid Kilafors herrgård. Att arbeta hos innebär att du arbetar efter Alternatiffs värdegrund, "Var snäll mot dig själv och andra". Vår vision är att Alternatiff ska vara ett oslagbart alternativ för vår målgrupp, personer med psykisk funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta i grupp men även självständigt. Du behöver ta ett eget ansvar, ha kunskap att bemöta människor utifrån den enskildes förutsättningar. Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och att ta mot stöd / stödja dina kollegor och har alltid våra klienters bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Boendestödjare arbetar med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, samt skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv för personer i vår målgrupp. Vi fokuserar på individuella aktiviteter men även till viss del givande gruppaktiviteter. Som boendestödjare arbetar du även med dokumentation vilket gör att du behöver ha datavana samt behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder samtliga medarbetare fri träning vid Stationgym beläget i Kilafors.
För att få ett sommarvikariat hos oss, så är det meriterande att:
Du har en relevant utbildning för tjänsten så som socialpedagog, undersköterska med inriktning psykiatri, skötare, boendestödjare, behandlingsassistent/pedagog eller socionom. En merit är också att du har viss erfarenhet att arbeta med verksamhetens målgrupp eller inom annan omsorgsverksamhet där det krävs ett lågaffektivt och pedagogiskt bemötande och då främst inom socialpsykiatri men även inom tex demens-omvårdnad.Publiceringsdatum2026-03-13Övrig information
Vi prioriterar att anställa dig som kan arbeta hela semesterperioden vecka 25 t.o.m. vecka 32.
Anställningsform
Timanställning perioden juni t.o.m. augusti. Möjlighet till tidigare start och förlängning av anställningn finns.Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse. Intervjuer och rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart du kan.
Registerkontroll : Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning.
Mejla din ansökan med CV och personligt brev till jobb@alternatiff.se
Ange referens "Sommar26" med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@alternatiff.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar26". Arbetsgivare alternatiff AB
(org.nr 559262-2525), https://www.alternatiff.se
Bruksallén 4-8 (visa karta
)
823 30 KILAFORS Jobbnummer
9796269