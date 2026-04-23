Sommarvikariat inom hemtjänst, nattpatrull
2026-04-23
Ett sommarjobb inom hemtjänsten är fullt av personliga möten där du gör skillnad, ett besök i taget. Hos Bräcke diakoni söker vi nu sommarvikarier till nattpatrullen inom Bräcke hemtjänst i Linköping City Syd. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, helhetsansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb där varje möte räknas.
Ditt jobb i sommar
Som sommarvikarie i vår nattpatrull är din viktigaste uppgift att skapa trygghet och vara ett stöd under natten. Du arbetar i kundernas hem och bidrar till att vardagen fungerar även under dygnets lugnare timmar. Arbetet sker i team om tre kollegor och omfattar både planerade insatser och hantering av trygghetslarm i hela området Linköping City Syd. Du arbetar självständigt men har alltid stöd av dina kollegor i hemtjänsten och Bräcke diakonis egna team för hemsjukvård och hemrehab.
Ditt jobb kan handla om att:
Ge insatser på våra trygghetsboenden och hos kunder i närområdet
Ge stöd i personlig omvårdnad,
Hantera trygghetslarm och akuta situationer
Dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska,
Bidra till lugn, trygghet och kontinuitet under natten
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat jobb. Kanske pluggar du till undersköterska, sjuksköterska - eller har redan erfarenhet av omsorgsarbete. Du trivs i ett jobb där du arbetar självständigt och följer rutiner, men samtidigt alltid är en del av ett team. Du är uppmärksam på behov, tar initiativ när det behövs och möter människor med respekt och värme.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år
Erfarenhet av nattarbete
B-körkort
Kunskaper i svenska motsvarande minst nivå B2 och har grundläggande datorvana
Utbildning eller arbetserfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, och erfarenhet från hemtjänst är ett extra plus.
Bräcke hemtjänst T1/Valla
På hemtjänsten Valla/T1 jobbar undersköterskor, sjuksköterskor och verksamhetschef tillsammans i en positiv och sammanhållen arbetsgrupp. Här har vi roligt på jobbet och värnar om en trevlig atmosfär där alla känner sig välkomna. Arbetet utgår från trygghetsboendena Solrosen och Översten och sker även i det lättcyklade närområdet runt Valla/T1. Som en del av Bräcke diakoni har vi helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd - vilket gör att vi kan möta fler behov och skapa en trygg vardag för våra kunder.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Valla Kontakt
Verksamhetschef
Ann-Charlotte Agnetorn ann-charlotte.agnetorn@brackediakoni.se 013-1900455 Jobbnummer
9872196