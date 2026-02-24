Sommarvikariat Boberg 2026
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Borlänge Visa alla behandlingsassistentjobb i Borlänge
2026-02-24
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Drivs du av utveckling och nyfikenhet? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Boberg HVB. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Boberg är en liten behandlingsenhet utanför Borlänge i Säters kommun, lugnt belägen ute på landet i en tvåvåningsvilla. Enheten riktar sig till barn mellan 10 - 13 år med olika typer av svårare social och emotionell problematik. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och individuellt schema utifrån barnets behov.
Genom ett professionellt men personligt bemötande och en strukturerad och förutsägbar vardag vill vi skapa förutsättningar för barnet att bygga tillit till vuxna som kan gynna fortsatt utveckling. I behandlingsarbetet arbetar vi tätt tillsammans med psykolog och arbetsgruppen har regelbunden handledning.
Vi på Boberg har ett stöttande arbetsklimat samt en stark teamkänsla där vi värdesätter vikten av att ha kul på jobbet tillsammans!
Om rollen
Som behandlingspedagog hos oss på Boberg kommer du huvudsakligen att arbeta med:
Behandlingsinterventioner
Dokumentation
Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter
I tjänsten ingår även vardagliga sysslor
Vi arbetar med evidensbaserade metoder så som Lågaffektivt bemötande, Traumamedveten omsorg samt KBT.
Tjänsten är ett sommarvikariat/timvikariat. Arbetet sker under dagtid, kväll, helg och med sovande jour. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt samt är kreativ och påhittig. Du har även en lekfullhet och en stark nyfikenhet. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. För att du ska trivas och lyckas ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Är utbildad socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller har annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga samt psykiatri - erfarenhet av lågaffektivt bemötande - erfarenhet av KBT, MI, RePulse och/eller annan evidensbaserad metod - erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering - erfarenhet av behandling för barn och unga med trauma
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Erika Haanaes: erika.haanaes@humana.se
