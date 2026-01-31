Sommarskola för Tandläkarstuderande
Tandakuten Norr är en modern tandklinik med fokus på kvalitet och patienttrygghet.
Kliniken ligger i Kronan, en naturskön stadsdel i centrala Luleå. Finns bra med bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.
Här jobbar du tillsammans med glada, hjälpsamma kollegor i en lugn, trivsam miljö med stora ljusa lokaler och moderna utrustningar.
Med sommarskolan erbjuder vi dig:
En unik inblick i den dagliga verksamheten på en privat tandvårdsklinik.
Praktisk erfarenhet med varierande patientbehandlingar.
En boost i din trygghet och självförtroende som behandlare.
Mentorskap och handledning av erfarna tandläkare.
Detta är ett perfekt tillfälle för dig att bygga nätverk och knyta kontakter inför din framtida karriär som tandläkare.
Vi söker:
Dig som studerar till tandläkare i Sverige. Du har god samarbetsförmåga, är noggrann, engagerad och har gott patientbemötande.
2st som studerar nionde terminen på tandläkarprogrammet och kan jobba på tillfällig legitimation.
2st som går termin 4 eller över som har ett genuint intresse för patientvård.
Företräde ges till dig som har anknytning till Norrbotten.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
