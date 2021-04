Sommarpersonal till Vulcanen - Tidaholms kommun - Städarjobb i Tidaholm

Tidaholms kommun / Städarjobb / Tidaholm2021-04-12Tidaholms kommun med ca 12 800 invånare är belägen i en naturskön trakt mellan Västgötabergen och Hökensås fritidsområde. Kommunen har ett välutvecklat näringsliv med långa industritraditioner och erbjuder rika möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter samt ett omfattande föreningsliv. Närhet och trygghet är våra kännetecken. I Tidaholms kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och rökfri arbetstid.I sommar öppnar vi vårt nya besökscenter - Vulcanen i Tidaholm. I huset finns Barnens hus som är en lekmiljö samt museiverksamheten och turistinformation. Vi söker nu sommarpersonal till Vulcanen i form av tre timanställningar under veckorna 25 till 32 med chans till fortsatt timanställning under helger resten av året.Arbetsuppgifterna består av lokalvård under måndagar till fredagar, under lördagar ingår även receptionsarbete som turistinformation och arbete pysselrummet "Fabriken". Arbetstiderna är 07.30 till 10.30 under måndagar till fredagar samt 09.00 till 14.30 på lördagar, arbete sker varannan lördag. Arbetsuppgifterna och tiderna kan dock komma att variera en aning.Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av lokalvård och receptionsarbete, men det är inget krav.Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2020-04-30.Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: www.tidaholm.se/ledigajobb Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida www.tidaholm.se/ledigajobb Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-12Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Tidaholms kommun5683820