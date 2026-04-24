Sommarjobbare till Stadsnät Administration & Dokumentation
2026-04-24
Hedemora Energi är ett helägt kommunalt bolag med ca 70 medarbetare som ägs av Hedemora Kommun. Vi är en koncern med tre dotterbolag: Hedemora Kraft och Värme, Hedemora Elhandel och Hedemora Elnät. Hos oss finns möjlighet att växa och utvecklas i din roll och tillsammans med dina kollegor över avdelningsgränserna. Att vara en del av energibranschen är fantastiskt! Vi har flera spännande projekt på gång och våra anställda är nyckeln till vår framgång. Vi tar ansvar för framtiden och vill bidra till en hållbar och attraktiv utveckling i Dalarna.
Vill du ha ett varierat och viktigt sommarjobb där du får inblick i hur stadsnätsprojekt fungerar i praktiken?
På Hedemora Energis avdelning för Stadsnät söker vi nu en sommarjobbare som vill bidra till vårt arbete med administration och dokumentation kopplat till samhällsviktig infrastruktur. Du kommer att få arbeta brett med administrativa uppgifter och stötta våra projektledare och tekniker i deras dagliga arbete. Exempel på arbetsuppgifter är att skriva, skriva ut och posta avtal kopplade till större projekt, skicka ut informationsbrev till stadsnätskunder, samt arkivera och digitalisera dokument som markavtal, bygglov och andra tillstånd. Du kommer även hjälpa till att säkerställa att dokument hanteras på ett korrekt och spårbart sätt enligt våra rutiner.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har lätt för att ta ansvar. Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta med verktyg som Excel, Word och PDF-hantering. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Har du ett intresse för administration, teknik eller samhällsbyggnad är det ett extra plus. För att kunna söka tjänsten behöver du ha fyllt 18 år.
Vi erbjuder ett sommarjobb där du får möjlighet att lära dig mer om hur stadsnätsverksamhet fungerar bakom kulisserna. Du blir en del av ett engagerat team där du får stöd och handledning, samtidigt som du får ta eget ansvar och utveckla din administrativa förmåga. Tjänsten är på heltid under sommaren 2026 (juni-augusti) och är placerad i Hedemora.Publiceringsdatum2026-04-24Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval. Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2026 via e-post till frida.lindqvist@hedemoraenergi.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Frida Lindqvist 0225-34944
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: frida.lindqvist@hedemoraenergi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Energi AB
