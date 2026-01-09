Sommarjobba på vårdavdelning!
Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Nu söker vi semestervikarier som vill jobba med människor inom rättspsykiatrisk vård - på ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus, Regionsjukhuset Karsudden. Vi söker dig som med intresse och nyfikenhet på rättspsykiatrisk vård vill starta en långsiktig medarbetarresa på vårt sjukhus. Du kanske söker ditt första jobb efter gymnasiet, eller så har du varit i en helt annan bransch ett tag och längtar efter ett givande arbete där du har chansen att påverka på riktigt.
Så, vem är du vi söker?
Vi söker dig som ser en framtida karriär på sjukhuset och som ser ett sommarjobb som en möjlig ingångsport till en långsiktig medarbetarresa. Vi tror på din potential och att du med rätt personliga egenskaper, introduktion och förutsättningar kan lära dig det som krävs för att sommarjobba hos oss. Ditt bemötande, ditt engagemang och din personliga lämplighet är därför allra viktigast för oss.
På vårdavdelning kan du vikariera som skötare eller sjukvårdsbiträde beroende på din utbildningsbakgrund. I båda rollerna har du en central roll i vården. Du är en del av patienternas vardag där de stora och små momenten i din vård, ditt engagemang och bemötande, har stor påverkan på huruvida vi når de uppsatta målen. Du behöver vara en trygg och stabil person med stor självinsikt och personlig mognad. Det är viktigt att du kan bemöta människor utifrån var de befinner sig i livet och är uppmärksam, lugn och respektfull i ditt bemötande. Du är en god lyssnare och har förmågan att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande. Du ser värdet i en lärande kultur och kan dela osäkerheter, misstag och framgångar med kollegor på ett respektfullt sätt för att skapa lärande och psykologisk trygghet. Du ingår i ett dedikerat vårdteam av skötare, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, aktivitetsstödjare, sjuksköterskor med flera. Vi lägger därmed stor vikt vid din samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-01-09Kompetenser
För att sommarjobba hos oss är det ett krav att du har en gymnasieexamen eller pågående gymnasieutbildning, och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation måste du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. På grund av arbetstidens förläggning måste du även vara 18 år eller äldre. Innehav av B-körkort är önskvärt eftersom arbetet kan innebära resor med patienter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att stödja och delta i olika vardagliga rutiner kring patienternas omvårdnad samt bidra till verksamhetens kvalitet- och säkerhetsarbete. Din främsta uppgift är att fungera som en stöttande funktion i det team du arbetar tillsammans med. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att inhämta och förmedla information om upplevda hälsotillstånd, att stödja och motivera patienten samt att dokumentera utförda omvårdnadsinsatser i journal.
Du får en gedigen inskolning på avdelning samt tre heldagars introduktion i vår utbildningslokal på sjukhusområdet. Under dessa dagar får du de grundläggande kunskaperna du behöver av olika professioner för att kunna göra ett bra arbete på vårdavdelning och trivas i din roll.
Din framtida medarbetarresa
Om vi trivs med varandra ser vi gärna att du fortsätter jobba extra hos oss som vikarie och på sikt utbildar dig inom den formella vårdutbildningen som krävs för ditt drömyrke.
För att få en tillsvidaretjänst på vårdavdelning krävs en formell vårdutbildning och som arbetsgivare hjälper vi dig gärna att hitta rätt vägar framåt, vi har ett gott samarbete med Komvux och andra vuxenutbildningar. Vi har ett flertal solskenshistorier om kollegor som påbörjat sin medarbetarresa på sjukhuset via sommarjobb.
Anställningsform
Timavlönat vikariat under semesterperioden, v.25 - v.32. Ditt schema planeras utifrån verksamhetens behov och i samråd med rekryterande chef. Sysselsättningsgrad kan variera beroende på verksamhetens behov samt hur mycket du kan jobba.
Vi ser gärna att du arbetar extra under våren för att introduceras i arbetet ordentligt tills semesterperioden startar.
Vården bedrivs dygnet runt, årets alla dagar, vilket kan innebära tjänstgöring såväl under dag, natt, vardagar som helgdagar.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschefer på sjukhuset
HR-specialister
Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 0150-560 10.
Välkommen med din ansökan, senast 2025-05-31.
Intervjuer sker löpande.Om företaget
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus med 155 vårdplatser. Här vårdas merparten av patienterna enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Målet är att förbättra enskilda patienters psykiska hälsa för att klara ett liv i samhället och samtidigt beakta samhällsskyddet genom att förebygga återfall i brott. För våra medarbetare erbjuder vi personalförmåner och kontinuerlig kompetensutveckling i en engagerad, kunskapsintensiv och lärande organisation. Vi erbjuder personalförmåner i syfte för god hälsa, ökad trivsel och utveckling. Vi har bland annat ett personaltorg med restaurang och ett välutrustat personalgym att nyttja. Genom delaktighet skapar vi tillsammans Regionsjukhuset Karsudden, - ett sjukhus för framtiden.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
