Sommarjobba hos oss!
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-01-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka Stormarknad AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om tjänsterna
Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning och kan till exempel vara varuplock, varuexponering, enklare matberedning och försäljning i våra manuella diskar för kött och fisk. Oavsett roll är kundmötet en viktig del av jobbet och du är med och skapar en positiv upplevelse för våra kunder varje dag.
Som sommarvikarie hos oss täcker du upp när ordinarie personal har semester. Därför behöver du vara flexibel och tillgänglig för introduktion under vecka 23-25 samt arbeta heltid under vecka 26-36. Inventering sker tisdagen den 1 september med start kl 05.30. Vi kan bevilja 1-2 veckors ledighet under sommaren.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, gillar att jobba i team och trivs med ett högt tempo. Du tycker om kundkontakt, tar ansvar och arbetar noggrant. Du är inte rädd för fysiskt arbete och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Erfarenhet från butik eller dagligvaruhandel är meriterande men inget krav.
Går du vidare i processen bjuder vi in till en kort intervju på vår rekryteringsdag den 11 februari. All kontakt sker via mejl. Ansökan görs enkelt genom att svara på några frågor och spela in en kort video. En komplett ansökan med CV och video krävs för att gå vidare.
Skicka in din ansökan redan idag. Det tar bara några minuter och kan bli starten på din sommar hos oss!
Om oss
Maxi ICA Stormarknad Nacka är en del av en hållbar utveckling för individer, miljö och samhälle. Vi erbjuder dig vår interna affärsskola, dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi är stolta över att ha fått utmärkelser som bl.a. Sweden's Best Managed Companies 2024, Årets Nackaföretag 2022, Fernando Di Lucas hederspris 2020 samt Årets Butikskonditori i Butiksgastro 2023. Vi värnar om vår personal och erbjuder bla. interna och externa utbildningar, friskvårdsbidrag, frukostbuffé och högtidsluncher. Som ledare på Ica Maxi Nacka får du möjlighet att växa och göra karriär med en individuell utvecklingsplan. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
