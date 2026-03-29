Sommarjobb som trädgårdsarbetare Falköping

Mössebergs Trädgårdstjänster AB / Trädgårdsodlarjobb / Falköping
2026-03-29


Visa alla trädgårdsodlarjobb i Falköping, Skara, Tidaholm, Herrljunga, Skövde eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mössebergs Trädgårdstjänster AB i Falköping

Mössebergs Trädgårdstjänster AB söker nu en driven och noggrann trädgårdsarbetare till säsongen 2026.
Vi är ett växande företag som arbetar med trädgårdsskötsel hos både privatpersoner och företag i Falköping med omnejd. Arbetet är varierande och sker utomhus i olika miljöer.

Publiceringsdatum
2026-03-29

Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning
Häckklippning och beskärning
Ogräsrensning och allmän trädgårdsskötsel
Vår- och höststädning av trädgårdar

Vi söker dig som:
Är arbetsvillig, noggrann och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Har B-körkort (meriterande)
Har erfarenhet av trädgårdsarbete (meriterande men inget krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Skicka ansökan via e-post med kort presentation.
E-post: info@mossebergs.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mössebergs Trädgårdstjänster AB (org.nr 559384-3104)

Kontakt
Aziz Arian Arian
info@mossebergs.se
0735750801

Jobbnummer
9825691

Prenumerera på jobb från Mössebergs Trädgårdstjänster AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mössebergs Trädgårdstjänster AB: