Sommarjobb som trädgårdsarbetare Falköping
Mössebergs Trädgårdstjänster AB / Trädgårdsodlarjobb / Falköping
2026-03-29
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mössebergs Trädgårdstjänster AB i Falköping
Mössebergs Trädgårdstjänster AB söker nu en driven och noggrann trädgårdsarbetare till säsongen 2026.
Vi är ett växande företag som arbetar med trädgårdsskötsel hos både privatpersoner och företag i Falköping med omnejd. Arbetet är varierande och sker utomhus i olika miljöer.Publiceringsdatum2026-03-29Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning
Häckklippning och beskärning
Ogräsrensning och allmän trädgårdsskötsel
Vår- och höststädning av trädgårdar
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig, noggrann och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Har B-körkort (meriterande)
Har erfarenhet av trädgårdsarbete (meriterande men inget krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Skicka ansökan via e-post med kort presentation.
E-post: info@mossebergs.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mössebergs Trädgårdstjänster AB
(org.nr 559384-3104) Kontakt
Aziz Arian Arian info@mossebergs.se 0735750801 Jobbnummer
